¡Títere espectacular! Magnífico espectáculo gratuito para toda la familia

"El Gran Colás" es un espectáculo con títeres para acercar a las familias al mundo de la música y la ópera a través de una divertida y emotiva historia, la cual muestra que nunca es tarde para corregir nuestros errores y recomenzar de nuevo.

Ha llegado la hora de echar a volar nuestra imaginación.

¡Tercera llamada, tercera...!

Se invita a todos a celebrar el Día del Niño con el espectáculo musical "El Gran Colas" este domingo 30 de abril a las 17:00 en Teatro Polivalente, entrada Libre.

Al término de la presentación se develará la placa conmemorativa de las 70 representaciones del espectáculo musical "El gran Colas", versión libre de la ópera Bastián y Bastiana, de W. A Mozart, escrita por el maestro y artista Iván Petrov y Ómar Flores Sarabia.

Una coproducción del CEARTSLP e Iván Petrov, Director Escénico y Audiovisual: Ómar Flores Sarabia Director Artístico y Productor Ejecutivo: Iván Petrov.

“Hace 7 años, el 30 de abril de 2016, inauguramos este espectáculo musical en Teatro Polivalente. Nunca imaginaba de verdad que esta producción didáctica no comercial podría tener 70 presentaciones y que más de 22,000 niños y no tan niños pudieron disfrutar este espectáculo. Esto fue posible gracias al trabajo de un gran equipo creativo de los actores bajo la dirección escénica de Ómar Flores Sarabia, creadores de escenografía, de títeres, de vestuario, técnicos e ingenieros de luz, los músicos y cantantes. Y muchos más.. Agradezco mucho la colaboración de gran equipo de CEARTSLP. Y obviamente mil gracias al equipo del Teatro Polivalente. Y no sería posible crear, y luego desarrollar este proyecto a lo largo de esos 7 años de su trayectoria sin colaboración de personas y empresas que apoyaban a este proyecto.

Quiero destacar la importante y muy valiosa colaboración en este proyecto didáctico de la Fundacion Renace y de su Presidente, Licenciado José Mario de la Garza Marroquín.

Nos une con Renace, a parte de una larga historia de múltiples proyectos culturales, también la creencia en que a través de las artes los niños puedan aprender muchísimo.

Quiero agradecer a todos - este éxito fue posible gracias a esfuerzo de cada uno de ustedes.

Dijo el Maestro Iván Petrov.