“The Beatles” Concierto Sinfónico a beneficio del Hogar del Niño A.C.

En el marco del centenario del natalicio del Padre Joaquín Antonio Peñalosa, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí a través de la Secretaría de Difusión Cultural y el Hogar del Niño A.C., hacen una atenta invitación a la comunidad universitaria y a la sociedad potosina, para que asistan al concierto sinfónico “The Beatles”, a cargo de la Orquesta Sinfónica Universitaria.

La cita es este viernes 24 de noviembre de 2023, en punto de las 20:00 horas, en el Centro Cultural Universitario Bicentenario (CC200).

“The Beatles”, la gran agrupación inglesa que introdujo el rock al corazón de la cultura popular, dueños de un legado musical convertido en clásico universal, serán recordados a través de este concierto con temas clásicos como Yellow Submarine, Let it Be, Hey Jude, y All you need is love, entre muchas más.

Bajo la dirección del maestro Alfredo Ibarra, la Orquesta Sinfónica Universitaria presenta en este concierto un fascinante viaje mágico musical, conformado por los temas más representativos de la banda de Liverpool y que en esta ocasión todo lo recaudado será para “El Hogar del Niño, A.C.”.

Cabe recordar que el “Hogar del Niño A.C.”, es una institución fundada por el padre Joaquín Antonio Peñalosa, que da asistencia social a menores de entre seis y 16 años de edad, en situación vulnerable, ya que pertenecen a familias desintegradas y de muy escasos recursos.

Además, ofrece educación formal, alimentación de calidad y otros servicios que complementan una formación integral.

Para adquirir los boletos para “The Beatles” Concierto Sinfónico, favor de comunicarse al teléfono 44 41 35 82 35.

Los costos son los siguientes: Preferente $350, Luneta $250 y Primer piso $200.