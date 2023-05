Proyecto Once Upon a Time promueve la lectura y escritura

Fue en el 2021 cuando nació el proyecto Once Upon a Time (OUT) el cual se enfoca en la difusión de la lectura y escritura entre jóvenes y adultos, mismo que nace por iniciativa de Alejandra Díaz de León, actual Miss México, en busca de fomentar e impulsar el desarrollo cultura entre la sociedad del país.

OUT es una organización sin fines de lucro, cual se ocupa de tres áreas de atención diferentes con el objetivo de erradicar el analfabetismo y fomentar la cultura en México.

La primera área es de más largo desarrollo es el sistema de Bibliotecas OUT, en la que se busca acercar la literatura a niños y jóvenes que viven en comunidades rurales del país, eso con la apertura de espacios dignos para el libre ejercicio de la lectura.

Hasta el momento existen 11 bibliotecas Once Upon a Time en México que beneficia a más de 10, 000 personas entre las que se cuentan escuelas rurales e instituciones para niños de escasos recursos.

La sección de “Voces” es la segunda área, con el que se busca difundir y enaltecer el talento de escritores en desarrollo y crecimiento, la mayoría ya publicados de manera local, brindándoles un espacio para exponer sus textos ante miles de personas.

Con este programa se ha logrado la publicación de 13 escritores nacionales e internacionales por medio de plataformas digitales con un alcance aproximado de 35,000 visitas.

La tercera área es el programa de “Convocatorias para escritores” las cuales son certámenes de escritura cuya finalidad es descubrir a los nuevos talentos e impulsarlos por medio de su reconocimiento y publicación editorial a seguir en el mundo del arte y la literatura.

En el año del 2022 tuvieron una convocatoria abierta para San Luis Potosí donde 3 jóvenes resultaron ganadores y cuyo primer lugar fue Arturo Aguilasocho de 24 años de edad con su cuento “Deborah & Deborah”.

Recientemente concluyo la convocatoria de mayo 2023 para todas las edades donde los ganadores serán anunciados este junio con la posibilidad de publicar sus textos por medio de la editorial Crisalida Ediciones. ¡Además pronto anunciaran su convocatoria nacional de escritura!

Hay que mencionar que Alejandra Díaz de León es Licenciada en Lenguas y Literatura Hispanoamericanas, este proyecto se puede seguir página de Facebook Onceuponatime_org

DATO

El proyecto se ocupa de 3 áreas de atención diferentes enfocado a la difusión de la lectura y escritura en jóvenes y adultos