No hay nada mas político que mis libros: Guillermo Arriaga

Creo que no hay nada más político que mis libros y mis películas, lo que yo creo es que el discurso y el dialogo social no deben estar marcados por la agenda de los políticos. No me gusta que mis conversaciones giren en torno a las agendas que los políticos quieren que hablen de ellas, estoy más interesado en el tejido social que en lo que la política quiere hacer, obviamente es necesaria, es necesario quien gobierne, pero ésta no debe ser discusión de todos los días, así se pronunció el guionista mexicano, Guillermo Arriaga.

Ricardo Solache / El Sol de San Luis

En rueda de prensa con los medios de comunicación, antes de su participación en el Festival San Luis en Primavera, el nominado al Oscar, fue cuestionado sobre cómo sería el guión de la fisonomía mexicana actual y aunque dijo no estar tan interesado en esos temas, leyó parte de su libro Salvar el Fuego que mencionó puede reflejar lo que vivimos.

“Este país se divide en dos, en los que tienen miedo y de los que tienen rabia. Ustedes, burgueses, son los que tienen miedo. Miedo a perder sus joyas, sus relojes caros. Miedo a que violen a sus hijas. Viven presos de su miedo. Nosotros vivimos con rabia. Nada poseemos. Nuestras hijas nacen violadas. Nacemos sin vida, sin futuro, pero somos libres porque no tenemos miedo. Podemos alimentarnos de basura y beber orines. Ustedes con sus carnes fofas, sus cerebros blandos, no sobrevivirían ni un minuto fuera de su miedo. Y por más que sus policías y sus ejércitos nos masacren, persistimos. Nos reproducimos como ratas. Ustedes se cagan con solo escuchar la palabra muerte”.

Guillermo Federico Arriaga Jordán conocido como Guillermo Arriaga, es un escritor, guionista, productor y director cinematográfico mexicano, conocido principalmente por escribir los guiones de películas como Amores Perros, 21 gramos, Babel, Los tres entierros de Melquiades Estrada y The Burning Plain, entre otros, estuvo en la capital potosina donde refirió no estar obsesionado con el Oscar, aunque nunca dejará de luchar por él, tal y como se lo prometió a los suyos cuando era pequeño.

“El Oscar no se puede buscar, se lo puede ganar uno, yo no puedo decir que voy a escribir una película para ganarme el Oscar, si yo pudiera, ya me lo hubiera ganado, te lo juro y el nobel por supuesto, pero hay algo importante que debemos saber; no hay voluntad en el arte, yo no puedo decir que voy a escribir una película en que me lo voy a ganar. Si ustedes conocen la fórmula es más ni siquiera existe la fórmula de un libro que se va a vender, yo voy a seguir trabajando con toda mi pasión como es mi costumbre. Como dijo mi hija cuando me nominaron y yo empecé a saltar de emoción, nada más estas nominado y yo sigo haciendo la chamba”.

Por ahora las mieles que inflaman el ego le son inverosímiles, pues hace 16 días acaba de nacer su primera nieta de nombre Rafaela, primogénita de su hijo Santiago y de su nuera Tabata.