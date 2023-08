Acervo de Elena Poniatowska se quedará en México

A pesar de la insistencia de compra por parte de instituciones nacionales y extranjeras, la escritora Elena Poniatowska asegura que su voluntad es que su acervo histórico permanezca íntegro y en México para su consulta pública. Así lo dijo la narradora y periodista de 91 años, a El Sol de México, durante la conferencia de prensa por motivo del reciente reconocimiento a su trayectoria con el Premio Internacional Carlos Fuentes a la Creación Literaria en Idioma Español.

“Lo que me duele es que todos los acervos de los mexicanos se van a las universidades norteamericanas. Todo lo de Carlos Fuentes está en Princeton, lo de Elena Garro en Stanford. Me visitaron varios bibliotecarios y especialistas para decirme que se querían llevar las cartas de Fuentes o de Paz, o todo el material que yo tuviera.

“Realmente quien se negó a que las cosas salieran del país fue Felipe Haro (hijo de la escritora), porque ya era bastante de que todo se fuera al extranjero y que en México hubiera un gran lista de ausencias de la historia de la literatura", dijo Poniatowska.

Felipe Haro, director general de la Fundación Elena Poniatowska Amor, puntualizó que el acervo pasará a manos de la familia, que lo administrará y permitirá el acceso a éste, como lo ha hecho la fundación desde su creación en 2018, junto con otras instituciones, entre ellas el gobierno de la CDMX y la Fonoteca Nacional. Sin embargo, hizo hincapié en la necesidad de cooperación interinstitucional para asegurar la preservación de los más de 50 años de información vertida en cartas, libros, audios y videos que componen el archivo.

“Cuando a mi mamá le ofrecieron comprar el archivo, yo dije que no, que se quedará en México, porque es de los mexicanos. Pero ahora a lo que nos estamos enfrentando es a la poca posibilidad de que éste se quede, porque no tenemos las condiciones que tienen otros, como el de García Márquez”, que está en Estados Unidos.

De este modo la autora de "La Noche de Tlatelolco" se convierte en la cuarta mujer en obtener este galardón. | Graciela López Herrera / Cuartoscuro

“Uno de los proyectos que debemos pedir, aparte de la refinería de Dos Bocas y el Tren Maya, es un apoyo muy chiquito para que la fundación funcione, para que tenga las condiciones necesarias y se quede aquí”, declaró Felipe Haro, quien espera que con este nuevo reconocimiento a la escritora, se establezcan mayores relaciones, para esta conservación con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la Secretaría de Cultura, entidades que otorgaron el galardón a la autora de La noche de Tlatelolco.

EL CIERRE DE UNA VIDA

Durante la conferencia, en la que también estuvieron Anel Pérez, directora de Literatura y Fomento a la Lectura de la UNAM y Rodrigo Borja Torres, director general de Bibliotecas de la Secretaría de Cultura, la escritora habló sobre lo que significa para ella el haber recibido el Premio Internacional Carlos Fuentes.

“Este premio es como el cierre de un collar o el cierre de una vida muy fructífera y muy feliz, en la que yo he sido objeto de grandes generosidades, de grandes apoyos y de gran cariño, sobre todo de mis compañeros periodistas y luego de mujeres que no tuvieron la suerte que yo tengo, ni los años que yo tengo”, afirmó la autora de Hasta no verte Jesús mío, quien recordó su incursión en el periodismo desde el periódico Excélsior, pero también su trabajo en el suplemento La Cultura en México, junto a José Emilio Pacheco y Carlos Fuentes.

Tras recordar su camino como periodista y escritora, Poniatowska, reconoció el trabajo de varias de sus colegas, entre ellas Rosario Castellanos, Rosa Castro, Ana Cecilia Treviño o Elvira Vargas, la primera mujer editorialista.

“La presencia de las mujeres ha sido importante tanto en el periodismo como en la literatura. Este premio se une a una larga cauda de mujeres que a través de su trabajo, y no de su vanidad, ni de la exhibición, han salido adelante y aportado, de veras, maneras de ser y escribir que son nuevas y creativas, y que dan mucha alegría. Las mujeres, yo creo, han sabido dar risa y felicidad”, finalizó Poniatowska.