Emotiva Fiesta Patronal en la Parroquia de Cristo Rey

Por demás emotiva se tornó la Fiesta Patronal en la Parroquia de Cristo Rey, ubicada en la colonia San Luis.

La solemne Concelebración Eucarística fue presidida por el Arzobispo de San Luis Potosí, Mons. Jorge Alberto Cavazos Arizpe, acompañado del Párroco, Presbítero Elías Rangel Salazar y de los Sacerdotes Francisco Javier Espinoza Ayala, Rector, Liturgo y Ceremoniero de la S.I. Catedral Metropolitana Potosina, del Presbítero Juan Manuel Uribe Salazar, y Luis Miguel González Zapatero, quienes se unieron a esta magna festividad que se vivió con desbordante júbilo espiritual y profundo fervor.

En esta solemnidad de Cristo Rey, el jerarca católico Instituyó a trece Ministros Extraordinarios de la Sagrada Comunión, (MESC) y el Párroco de Cristo Rey, Presbítero Elías Rangel Salazar y el Presbítero Luis Miguel González Zapatero les impusieron la Cruz de este hermoso servicio espiritual.

En la homilía el Arzobispo dijo que Cristo nuestro Rey, es infinitamente misericordioso con nosotros, es el amor de nuestro amores, el Dueño de nuestro corazón.

Cristo Rey es a Quien seguimos con mucha fe y por Quien nos esforzamos para vivir los valores del Evangelio de forma fidedigna.

Es Quien nos juzgará al final de los tiempos, porque Él es nuestro Rey. Por eso nos da mucha fuerza que nos ame, --no porque nos vayan a pasar cosas malas--, sino porque Lo conocemos, sabemos que es misericordioso, sabemos que es fiel a Su palabra, quiere que a todos sin excepción nos vaya muy bien en la vida, y así consigamos la felicidad más grande a la que todos debemos aspirar: la Vida Eterna.

“A Cristo Rey le interesas, de veras le interesas tú y los que están alejados de la Iglesia, le interesan los que viven haciendo atrocidades, como en la corrupción, en la violencia y que generan tantas desgracias y males para la humanidad”.

“Cristo Rey Quiere salvarnos, y más que temor nos abre la mente, el corazón y la voluntad para ganar la vida eterna, y es amando eficazmente como Cristo nos ama, pero nos pide amar no sólo a quien nos quiere, sino también a quien nos maldice, nos injuria, nos levanta falsos y nos critica”.

“Es muy fácil amar a quien nos ama, pero a nuestros enemigos también debemos amar, porque Jesús murió por todos, incluso por aquellos que lo mandaron crucificar”.

“Por eso nosotros no podemos ser orgullosos, vanidosos, rencorosos y soberbios, para decir: "no lo perdono", porque Dios perdona a todos. ¿Quiénes somos nosotros comparados con Dios? para decir: no lo perdono y guardemos rencores y odios incluso por años”.

“Cristo Rey nos pide hacer el bien, practicar la caridad y no decir que otros hagan el bien, porque todos nos debemos comprometer con Su amor, que nos mueve a hacer el bien”. Dijo el Pastor católico a los fieles en esta magna festividad-solemnidad de Cristo Rey del Universo, la cual estuvo amenizada por la Estudiantina Guadalupana Potosina, que dirige acertadamente el Maestro César Cervantes Díaz de Sandi.