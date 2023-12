Embelesante concierto navideño con la Orquesta Sinfónica Universitaria

La Universidad Autónoma de San Luis Potosí a través con la Secretaría de Difusión Cultural, realizó el jueves 30 de noviembre el tradicional “Encendido Navideño” del Edificio Central, con un magnífico concierto a cargo de la Orquesta Sinfónica Universitaria, bajo la siempre dirección acertada del maestro Alfredo Ibarra.

Nahúm Delgado| El Sol de San Luis

El público y la comunidad universitaria que se dio cita, corearon la cuenta regresiva para que el rector universitario, doctor Alejandro Zermeño Guerra, acompañado de la secretaria de Difusión Cultural, licenciada Cynthia Valle Meade diera paso al encendido del Edificio Central.

Nahúm Delgado| El Sol de San Luis

En su mensaje a los asistentes, el doctor Alejandro Zermeño destacó que estas fechas navideñas, son una excelente oportunidad para estar más cerca nuestros seres queridos, para estar en paz y en armonía.

Nahúm Delgado| El Sol de San Luis

En el recinto universitario, el público asistente pudo deleitarse con una selección musical especial para la temporada navideña, que incluyó temas clásicos y contemporáneos, tales como La Suite del Cascanueces de Tchaikovsky, el Vals de Mascarada de Aram Khachaturian.

Nahúm Delgado| El Sol de San Luis

De igual manera, You rise me up, de Rolf Lovland y Shallow de Lady Gaga. Y para cerrar esta velada no podían faltar los tradicionales villancicos y canciones clásicas navideñas como Jingle Bell Rock-Blanca Navidad, We wish you a Merry Christmas y Carol of the Bells.

Nahúm Delgado| El Sol de San Luis

De esta manera, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí dio inicio de manera formal a la temporada navideña, con uno de los eventos más esperados por la sociedad y las y los universitarios.