Con desbordante regocijo espiritual se celebró la Festividad del Niño Dios Doctor en la parroquia de San Juan de Guadalupe, donde fieles enfermos llevaron gustosos a bendecir la imagen del milagroso Niño Doctor, a quien se le festejó con una Celebración Eucarística en el tradicional y legendario barrio.

Esta fiesta antiquísima de arraigada tradición popular y religiosa, fue presidida por el párroco de San Juan de Guadalupe, Presbítero Gaudencio Castillo Hernández, quien indicó que al celebrar al Niño Doctor, celebramos a todos los niños, a quienes debemos cuidarles su inocencia y forjarlos en la fe y en los valores humanos y cristianos, pues las propuestas que dan los programas de televisión, el internet y los actores, actrices y artistas, no siempre son valores que humanos idóneos para formar y forjar a la niñez en auténticos valores que los hagan ser buenos ciudadanos, buenos hijos y desde luego buenos cristianos.

Angélica Maldonado | El Sol de San Luis

“Pidámosle al Niño Doctor que sane nuestras enfermedades, no sólo físicas, sino también espirituales, morales, mentales, emocionales, psicológicas y hagámosles conocer el Evangelio de Cristo bendito, para que se enamoren de Jesús y sean buenos cristianos, buenos hijos y ciudadanos responsables que hagan algo en bien de la sociedad”.

Agregó el Sacerdote celebrante: “Hay artistas que dejan muy mal ejemplo en sus propuestas televisivas o en sus programas, pues se prestan a guiones que dan malos mensajes y pésimos ejemplos, esto lo vemos reflejado en el actuar cotidiano de los niños, quienes unos sufren el bullying y otros lo hacen a sus compañeritos del salón”.

“Un día le pregunté a un niño si era feliz, y pensativo me quedó viendo con suma tristeza y me dijo que no, porque le hacían bullying sus compañeros en la escuela y que le decía a la maestra y a la directora y las autoridades escolares no hacían nada, por lo que hasta miedo le daba ir a la escuela”.

¿Podrá ser posible esto?, se preguntó el sacerdote consternado por el niño que le contestó que no era feliz al tiempo que indicó que los Papás, autoridades gubernamentales de los tres niveles de gobierno y personal docente, deben ser como el Buen Pastor, que cuida, vela, protege y defiende a sus ovejas, y no permitir que el internet y la televisión los eduque. Ahora los padres de familia los dejan que vean todo tipo de programas que los afectan mucho al hacerlos perder valores humanos y cristianos, estamos dejando que los “eduquen” artistas que sólo les dan mal ejemplo.

“Hay propuestas televisivas que les dan ideas de cómo robar, que los hacen ser violentos, agresivos, maldicientos, mal educados, groseros, vengativos, rencorosos, desordenados, indisciplinados y desobligados, porque son programas que ellos ven casi todo el santo día, y resulta que ahora ellos mandan a los papás, y no tardan en generar violencia intrafamiliar”.

“Todos tenemos que dar un buen ejemplo a la niñez que clama paz, amor, que requiere un ambiente familiar sano para crecer como hijo de Dios, con dignidad y con valores que nunca podemos ni debemos dejar de lado”.

“Pidamos a Dios que nos impulse a ser buen ejemplo para nuestra niñez, a darles un firme testimonio de fe, que se traduzca en acciones benéficas y saludables para ellos, no sólo en su salud física, sino también mental, emocional, espiritual y psicológica, porque nuestros infantes necesitan vivir en ambientes sanos, donde no haya violencia sino amor y paz. Desgraciadamente les ofrecemos a los niños situaciones que no les corresponde vivir como niños”.

“Seamos como el Buen Pastor que pone orden y disciplina. He sabido de niños de 10 años que llegan a las cuatro de la madrugada a su casa, alcoholizado y drogado, es una realidad muy triste en la que debemos trabajar para que nuestros niños no pierdan la inocencia y no se pierdan en los vicios que tanto daño les hace a nuestras familias y a la sociedad”.

“Ojalá todos nos comprometamos a velar por nuestra niñez potosina y mexicana, redoblemos esfuerzos para cuidar de la inocencia y pureza de nuestros infantes, que son angelitos que Dios nos concede como una gran bendición en nuestra vida”.