Se celebró la Festividad de San José Sánchez del Río, joven Mártir de la Guerra Cristera

En el hermoso Templo de San Juan de Dios, se festejó de forma por demás solemne y emotiva, la Festividad de

San José Sánchez del Río, quien fue un joven Cristero de tan sólo 14 años de edad, Mártir, perseguido por su gran fe y amor a Dios, procesado, torturado y ejecutado por oficiales del gobierno mexicano, durante la Guerra Cristera en México.

El Pbro. Jorge Carlos García Noyola, le organizó un Novenario de Misa y reflexiones y presidió la Misa solemne de su Festividad.

Angélica Maldonado | El Sol de San Luis

En su homilía dijo que San José Sánchez del Río es un gran ejemplo de vida Cristiana, que a pesar de las crueles torturas que padeció, por amor y fidelidad a Cristo, decidió firmemente entregar su vida a Dios con firme convicción.

"Es un gran ejemplo a seguir para nuestros jóvenes, adolescentes y para todos los que decimos amar a Cristo, pues él dejó todo apego a la vanidad, al egoísmo, al consumismo, a la soberbia, cuando ahora a muchos jóvenes les gusta presumir ropa, calzado y accesorios de marca muy costosa, y quieren tener hasta lo que no merecen y necesitan".

"A nuestros jóvenes les falta mucho espíritu de sacrificio, les falta ser conscientes de que no pueden derrochar tanto dinero en caprichos obsoletos, como tener el celular de la más alta tecnología, pues muchos lo tienen y siguen con profundos vacíos en el alma porque les falta Dios".

"Ojalá los padres de familia y Guías Espirituales sepamos conducir a nuestros jóvenes en el amor fiel a Dios y no a apegarse al "dios" dinero, libertinaje, desenfreno, derroche". "Porque derrochan algo que no han ganado y por ende no se merecen".

"A todos nos falta espíritu de servicio, sacrificio y compromiso por mejorar este mundo en el que Dios nos pide algo para mejorarlo" .

"Demos la vida por Cristo desde el lugar que ocupemos. Pero no hay que ser desagradecidos con Dios" .

"Jóvenes, no exijan a sus padres algo que ellos no puedan darles. Padres, no mal acostumbren a sus hijos a darles lujos que ustedes no pueden concederles y que no necesitan". "Ensénenlos a tener espíritu de servicio y sacrificio desde pequeñitos".

Concluyó.