Un camino hacia Dios | ¡Vivamos en Dios con actos y no solo palabras!

Moisés Lira Serafín

Art. 877

México siempre ha sido auténtico por la riqueza de sus raíces, su gente con la capacidad de resiliencia, de pie siempre de pie, viviendo también su espiritualidad y la fuerza para seguir adelante en la vida, estos matices nos hacen únicos, sin embargo, debemos fortalecer vivir con Dios, no con palabras, sino con hechos, sentir su cercanía y acompañamiento y reflejarlo en nuestros actos.

Sí hay muchas cosas positivas que hemos heredado, el padre Moisés Lira Serafín nos dice no como pericos repetir los rezos, si no ver su profundidad, reflexionar y sobre todo adaptarlos a nuestra vida, «no obscuridad de la casa y farol de la calle». Que nuestra riqueza en el alma se refleje hacia el exterior. Él les compartía a sus hijas religiosas «El recogimiento es absolutamente necesario para que tengáis el espíritu propio de vuestra pequeñita obra, espíritu fecundo, sencillo y que no es otra cosa que el de Santa Teresita».

Afirmaba que el camino es fácil, sencillo, sin complicaciones, sin cosas extraordinarias, es el camino que viene a enseñarnos Jesús con su vida, con su palabra, y que la humanidad lo había olvidado un tanto. Les pedía que estuvieran unidas a Dios que es hacer su voluntad y para ello no se necesita inteligencia extraordinaria. No ser como aquel «hombre del Evangelio que entró a orar al templo y lo hacía de pie jactándose del bien que hacía», hoy el apóstol de la bondad nos invita a ser congruentes.

Lo que estamos viviendo hoy nos puede llevar a muchas reflexiones, nosotros con nuestro actuar unido a Dios, escuchando su palabra e interpretándola en nuestros actos, nos permitirá ser factores de cambio, con argumentos sólidos, no ser rutinarios o ilusionistas, nos llevará a una mejor vida y por ende a una mejor sociedad.

Sí debemos ser críticos y aportar soluciones. Cuánta gente encontramos diciendo que hace el “bien”, y hasta en organismos, supuestamente diciendo que ayuda los demás, cuando en realidad simula, busca un estatus social a costa del dolor humano y en ocasiones hasta se sirven de este dolor, debemos tomar en cuenta el consejo del padre Moisés, congruentes en nuestras vidas. Él señalaba: «Verdaderamente quien tiene vida de Dios en su alma, la refleja. Y para esto me voy a las pruebas: “Está la hermana en la capilla toda extasiada, pero no sabe aguantar a las demás hermanas, ni obedece, ni ve sus errores, ni se le ocurre pensar en ellos”, que nuestra razón no sea una imposición, sea una aportación.

Si quienes dirigen los rumbos de nuestra nación a lo largo y ancho vivieran en Dios, las cosas serían más dúctiles, no podemos ir en la vida disculpándonos, seamos más responsables. Vienen tiempos de cambio para todos nosotros como sociedad, vivamos con Dios con mejores acciones, un hombre del pasado vivo en el presente, Moisés Lira Serafín nos invita a atrevernos a ser mejores como sociedad viviendo de la mano con Jesús.