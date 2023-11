Un Camino hacia Dios | Debemos ser personas con las que Dios cuente

Moisés Lira Serafín

Art. 882

Los acontecimientos naturales que afectaron a Acapulco y otras comunidades, movió y sigue moviendo corazones de los mexicanos. Los esfuerzos van a ser muchos porque esta gente hoy nos necesita. La sociedad será quien saque el cariño, la lealtad a nuestros principios de solidaridad y juntos como población que ama a su país impulsará los esfuerzos para que este lugar vuelva a su normalidad.

Dios siempre estará presente, el padre Moisés Lira hoy nos invita a ser solidarios, dejándonos amar por Él, teniendo un recogimiento que favorezca un encuentro que enriquezca nuestro espíritu. «El recogimiento interior nos desprende y hace que nos dejemos hacer de Dios. Cuando eso ocurre podéis pensar que Jesús dice: déjate hacer.»

El hará su obra en esta sociedad que está lastimada, «Dios lleva a las almas pequeñas a la santidad, las hace y deshace poniendo Él a veces lo que las crucifica, dándoles penas, pero también obsequios. Solo es dejarse amar, guiar y que Dios vaya trazando los caminos que son perfectos para todos nosotros.»

El “apóstol de la bondad”, nos comparte lo que enseñaba a sus hijas espirituales y que hoy debe ser parte de nuestra praxis, «Hijas, Dios es el que vacía las almas, Dios lo hace, nosotros no podemos, ni servimos para nada. Nos examinamos y nos proponemos hacerlo y quedamos igual si Dios no mete la mano. Según el espíritu de sencillez y de infancia espiritual, debéis ser las almas con las cuales Dios cuente».

La gente que se encuentra en un estado vulnerable, necesita de nuestra oración y de nuestros esfuerzos de desprendimiento, sobre todo sumarnos. «Dejaros hacer, dejarlo a Él haceros y deshaceros», dice el padre Moisés, «Las almas que no guardan el recogimiento interior, no se dejan hacer, están metiendo las manos para defenderse de la acción de Dios y nunca hacen nada en su santificación, porque no se dejan hacer de Dios; el alma que guarda su recogimiento interior es la que se deja hacer. Hay momentos difíciles, sí, pero hay que dejarse hacer».

Es una hermosa invitación para que juntos con Dios sigamos de pie con la frente en alto, que como sociedad mexicana mandemos las mejores vibras a nuestros hermanos en desgracia, porque Dios está ahí, siendo el sostén, el cimiento de cada corazón que está lastimado. Solo Él nos dará la inteligencia, la fuerza para que juntos demos aliento y ayuda, Dios no nos deja, nos da su mano para seguir adelante.

El padre Moisés resalta que nuestras raíces están más fuertes y largas que nuestros cuerpos, es la mano de Dios para desprendernos de las criaturas y solo así vamos entendiendo su obra, dejándonos abandonar con sencillez, reconstruyamos los corazones de nuestros hermanos, guiados por el Señor. Hoy un hombre del pasado vivo en el presente, el Venerable Siervo de Dios Moisés Lira Serafín nos invita a hacer una reflexión hacia nuestro interior y con acciones ayudarnos y ayudar.