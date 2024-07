Prismas | Ya revisan perfiles para Turismo

Cuidado, se caen rocas en la presa

INICIA OBRA.- Con una inversión de 7 millones de pesos, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona emprendió la renovación de la calle Eje Educativo Carlos Jonguitud Barrios en Ciudad Fernández, que incluye pavimento con concreto hidráulico, rehabilitación de las redes de drenaje y agua potable e iluminación, en beneficio de 400 familias y vendrá a potenciar el comercio y el turismo del municipio.

PENSIONES.- Del saqueo en la Dirección de Pensiones en las pasadas administraciones, se informó que se han detectado más desvíos de recursos a través de supuestas inversiones en varios países que se estiman por lo pronto en más de mil millones de pesos, estas operaciones forman parte del llamado "fraude del siglo" fraguado con el aval de exdirectivos y dirigentes sindicales, y por el cual se procesan a varios exfuncionarios.

REVISA PERFILES.- El gobernador del estado revisa al menos los perfiles profesionales de dos personas para elegir al nuevo titular de la Secretaría de Turismo tras la destitución de Juan Carlos Machichena Morales, quien prepara la entrega-recepción de la dependencia que requiere entrar a una nueva etapa para que cumpla con sus objetivos y deje de ser decorativa.

BRAZO.- El anuncio del alcalde Enrique Galindo sobre la construcción de un nuevo brazo vial en el desnivel de la salida a Guadalajara representa una solución visionaria y necesaria para mejorar la movilidad urbana en San Luis Potosí. Esta obra completará el paso por la avenida Salvador Nava y aliviará significativamente el tráfico vehicular en una de las áreas más congestionadas de la ciudad, la glorieta del hotel Real Inn.

APOYOS.- La nueva entrega masiva de lentes graduados por parte del DIF Municipal de San Luis Potosí es una muestra evidente del compromiso del ayuntamiento de la Capital en el bienestar y la salud de la comunidad. Bajo el liderazgo de la Presidenta del DIF Municipal, Estela Arriaga Márquez, y el alcalde capitalino.

FALLAS EN PRESA.- La falta de mantenimiento de la presa San José por las autoridades municipales ya está cobrando la factura, se ha reportado el desprendimiento de rocas en las laderas, la Coordinación Estatal de Protección Civil ya puso en marcha un operativo de vigilancia para evitar riesgos a las personas que visitan el lugar con fines deportivos o recreativos, en tanto expertos de la UASLP realizarán los estudios respectivos.

AFERRADO.- Vaya revuelo que generó Juan Carlos Machinena al insistir y afirmar que él se quedaba como titular de Turismo, incluso luego de que fuera citado la mañana de este miércoles a Palacio de Gobierno, donde desde luego fue llamado para confirmarle la decisión de su cese.

FORMAS.– A toro pasado, tal vez Machinena Morales es de los que considera que en un empleo prevalece la práctica -más apegada a la política que a lo empresarial- de que “él me contrató y mientras él no me corra -y además de frente- yo no me voy”; mal porque más que formas hay estilos de gobernar y al momento de aceptar el puesto seguro que sabía esto.

RESPALDO.- Aunque todavía no concluye la evaluación de los funcionarios que podrían repetir en el siguiente período municipal, parece que el alcalde capitalino dejó ver que uno de ellos, Juan Antonio de Jesús Villa Gutiérrez, seguiría como responsable de la seguridad de la ciudad, tras manifestarle su respaldo al considerarlo una persona preparada que da buenos números en su materia.

ESPECTRO AUTISTA.- Para incorporar la perspectiva de género en el abordaje global del trastorno del espectro autista, en el próximo periodo extraordinario se presentará al Pleno para su votación el dictamen que modifica disposiciones de la Ley para la Atención y Protección de las Personas con la Condición del Espectro Autista del Estado de San Luis Potosí.

INE.- El Instituto Nacional Electoral, INE, realizó un desayuno con integrantes de los diversos medios de comunicación locales que participaron en esta pasada jornada electoral, pues el trabajo de la prensa es poco reconocido en época de campañas, incluso son agredidos por el ejercicio de su labor.

OPACO.- El doctor Daniel Acosta Díaz de León, ni avisa de sus eventos al frente de la delegación estatal del IMSS-Bienestar, pese a que son actividades históricas por el hecho de llevar a cabo la supuesta cuarta transformación hacia el sistema sanitario que se quiere asemejar al de países como Dinamarca. Que por cierto, ya pocos lo creen, pues no hay medicinas, doctores, insumos, infraestructura ni camas en los nosocomios.

FESTIVAL DE LAS FLORES.- Ya está todo listo para que de inicio mañana viernes la décima edición del Festival de las Flores en el municipio de Soledad, este año, participarán cerca de 170 expositores de todo tipo de plantas y productos.

NUEVA GUARDIA MUNICIPAL.- En los próximos días se concretará la transformación de lo que será el nuevo modelo de seguridad en Soledad de Graciano Sánchez, el cual se convertirá ahora en la nueva Guardia Civil Municipal.