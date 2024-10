Prismas / Los vecinos contra los asaltos

Bien padre, divina generosidad

ORGANIZADOS.- Hartos de la inseguridad y la falta de atención por parte de la policía, vecinos de Villa Jardín y Prados de San Vicente se organizaron para ser ellos quienes le pongan un alto a la delincuencia, pues denuncian que el puente peatonal a la altura de la plaza Sendero, es punto de constantes asaltos, algunos de ellos con violencia.

DIVINA GENEROSIDAD.- El vocero del Arzobispado padre Tomás Cruz, se llevó a las y los reporteros el fin de semana a un conocido bar por la Plaza de Toros, a tomarse unas bebidas espirituosas más no benditas, en agradecimiento a la cobertura, según fue difundido ampliamente en redes sociales por sus acompañantes quienes, dicen, la cuenta superó los 8,000 pesos cubiertos en efectivo; se nota que las limosnas han estado generosas.

TAMAZUNCHALE.- Este lunes el gobernador Ricardo Gallardo Cardona visitará el municipio de Tamazunchale para realizar la entrega del Programa de Seguridad Alimentaria y el arranque de una obra en la comunidad Retroceso-Guaxco, con lo que reafirma su impulso al desarrollo municipal de las cuatro regiones del estado sin distinciones de partidos políticos, a los 59 ayuntamientos se les brinda apoyo.

COMPARECENCIAS.- El gabinete estatal inicia esta semana las comparecencias de titulares de dependencias en el Congreso del Estado para la Glosa del III Informe de Gobierno de Ricardo Gallardo Cardona; los primeros en cumplir con este ejercicio de diálogo y rendición de cuentas, son los secretarios de Gobierno, Desarrollo Económico y Desarrollo Social.

XANTOLO EN CHICAGO.- Todo un éxito ha sido la presencia de Xantolo en la ciudad de Chicago, en un desfile se participó con la Danza de los Matlachines, que expresa las conexiones de los mundos terrenal y sagrado; también participaron los Huehues, una de las tradiciones más emblemáticas de nuestro estado con la mezcla de la cultura prehispánica y el cristianismo; con este tipo de eventos es como mejor se logra la promoción turística del estado.

ENOJO EN MORENA.- La sorpresiva decisión de la dirigente de Morena, Rita Ozalia Rodríguez Velázquez, de designar al exalcalde de Matehuala, Iván Estrada Guzmán, bajo proceso penal en libertad por diversos delitos, como presidente del instituto municipal de cuadros, generó rechazo de inmediato entre la verdadera militancia del partido, con más méritos y trayectoria; hasta hace unos meses, Estrada era un panista que se expresaba en contra de la 4T.

ALBOROTADO.- Al darse cuenta que no fue muy bien recibido por los comerciantes del centro de la capital potosina, Jesús Becerra, el designando responsable de la Unidad de Gestión del Centro Histórico, intenta convencer con publicaciones en sus redes sociales que anda "del tingo al tango" supervisando trabajos de rehabilitación y hasta presumiendo reuniones con el comercio establecido y líderes de mercados. Que le avisen que también hay representantes del comercio callejero, por menos.

LA PILA.- Habitantes de la delegación de La Pila, que sufrieron la vergüenza de tener a Luis Gerardo Aldaco como delegado de esa demarcación, sospechan que "les va a ir igual" con doña Guadalupe Almaguer. Quiza sí, quizá no, pero resulta que la activista y ex titular de la Instancia Municipal de las Mujeres no se ha enganchado en el nuevo cargo.

CHAFEARON.- La Red Metro acaba de cumplir un año en funcionamiento, y muchos de los paraderos en la lateral norte de la carretera '57 ya no cuentan con techo o se encuentra semi destruido, pues se colocaron láminas de policarbonato que no resistieron el sol, incluso hay algunos que ya están totalmente al descubierto.

PASO FIRME.- A partir de este lunes, el alcalde de Soledad , Juan Manuel Navarro Muñiz, arrancará su tercera semana con una agenda llena de compromisos con el fin de dar tranquilidad y mayor bienestar a la ciudadanía, y es algo que se tiene que destacar, pues en sus dos primeras semanas ya hizo acciones en seguridad, Infraestructura, programas sociales y ahora se vendrá más seguridad vial y mucha más obra urbana.

NO HABRÁ INCREMENTO.- Nuevamente, demostrando las finanzas sanas que tiene el Ayuntamiento de Soledad, el alcalde, Juan Manuel Navarro Muñiz, confirmó que la ley de ingresos 2025, no contemplará ningún tipo de incremento, lo que es sin duda, aportará a mantener la estabilidad económica de las familias soledenses, ya que a su vez, duplicará el impacto de las obras y programas sociales, reafirmando que este municipio está a punto de experimentar una transformación total.

VERDE DEVORADOR.- El Partido Verde Ecologista en San Luis se ha convertido en un ente devorador de priístas, engulle a quienes durante toda su vida militaron en el PRI y tienen lo que tienen, gracias a ese partido, lo cual parece que ya se les olvidó y seguramente en el futuro, harán lo propio con el Verde para irse a otro proyecto más rentable, porque esa es su naturaleza, la traición, la conveniencia y la deslealtad; ya lo dijo Sara Rocha, cuando el agua llega, las ratas son las primeras en correr.