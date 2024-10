Prismas / “Alito” vino a acordar quién sabe qué

Convoca Soledad, para más policías

VILLA DE ARRIAGA.- Miles de familias de escasos recursos, en Villa de Arriaga recibieron el programa de Seguridad Alimentaria de manos del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, con el que se fortalecen las condiciones para un mejor desarrollo; mientras que en la comunidad de San Francisco inauguró la rehabilitación integral de una calle con pavimento de concreto, redes de agua y drenaje, y alumbrado.

CAPITAL DE CHARRERÍA.- La próxima semana dará inicio el LXXX Congreso y Campeonato Nacional de Charrería en la recién estrenada Arena Potosí, participarán 240 equipos charros, 131 escaramuzas y 16 charros completos de todo el país y vendrán equipos de Estados Unidos, por lo que la ciudad será la capital nacional de la charrería y se espera una derrama económica superior a la del año pasado.

ALITO EN LO OSCURITO.- El líder nacional del PRI Alejandro “Alito” Moreno vino ayer a San Luis para reunirse con el gobernador y acordar quién sabe qué, aunque la versión oficial indica que “cerraron filas por el bien de Mexico”, lo cual obviamente es poco creíble, pero temeroso de protestas, malas caras y reclamos de la militancia, así como vino se fue, en lo oscurito.

NEGOCIOS VERDES.- El Sistema de Financiamiento para el Desarrollo del Estado presentó sus programas crediticios en Tamazunchale con enfoque verde, en colaboración con la OIT y STPS; más de un centenar de jóvenes se mostraron interesados en el programa “Region4ble”, que ofrece condiciones preferentes para negocios con impactos positivos al medioambiente, además de los otros programas crediticios.

MÁS POLICÍAS.- El gobierno de Ricardo Gallardo Cardona ha logrado formar cerca de mil agentes de la Guardia Civil Estatal, también se están formando perfiles para la Policía de Investigación, y otro logro inédito fue que se capacitaron como nunca a oficiales municipales como parte del Plan Integral de Seguridad, lo que vendrá a fortalecer la seguridad en las cuatro regiones.

AGITADA.- Todo indica que la salida de la titular del Instituto Potosino de la Juventud, Alejandra Camacho Arriaga, es un hecho consumado; la liosa destitución, en la que estuvieron involucrados funcionarios de otras dependencias como Inpode y Oficialía Mayor, queda marcada por la sospecha de si fue por incapacidad o problemas de otra índole.

LIDERAZGO.- La dirigente del PRI, Sara Rocha, esta vez sí mostró liderazgo y capacidad de convocatoria, al reunir al líder nacional de su partido Alejandro “Alito” Moreno y a los alcaldes priistas, con el gobernador, Ricardo Gallardo, aunque a más de uno no le gustó, el PRI por esta ocasión mostró que, aun respira.

VISIÓN.- Y es que mientras algunos personajes políticos la critican y se la pasan lamentando y coqueteando con otros partidos, Sara Rocha trabaja y teje acuerdos a la manera de la alta escuela política. La visita de Alito Moreno a San Luis así lo demuestra y por ahí se dice que en los próximos días habrá sorpresas.

¿Y EL MAESTRO?- En la reunión de Alejandro Moreno con el gobernador Gallardo, estuvieron presentes las dos diputadas locales y los poquitos alcaldes que tiene el tricolor, menos… el de la capital Enrique Galindo, que dirá que no lo invitaron, que no se enteró o que se enteró en las redes; o será que ya no se considera priista?

MUJERES SEGURAS.- En otra demostración de qué empezó con toda la fuerza su gobierno, el alcalde de Soledad , Juan Manuel Navarro Muñiz, sostuvo este viernes, una reunión con gloria Serrato, titular del IMES, dónde acordaron trabajar en coordinación para garantizar a las mujeres, una vida libre de violencia con acciones concretas que brindarán a este sector de la población, excelente acción de este nuevo alcalde.

CONVOCATORIA.- En Soledad se mantiene abierta la convocatoria para nuevos policías, qué sin duda es un acto de compromiso y protección hacia la ciudadanía por parte del nuevo alcalde, Juan Manuel Navarro Muñiz, para reforzar la seguridad en todas las colonias y comunidades del municipio, así que todas y todos aquellos interesados pueden acudir a las instalaciones de la dirección general de Seguridad Pública Municipal para más información, además, se destaca que los policías soledenses son de los mejores pagados en todo el estado.

MISMO SUELDO.- La LXIV Legislatura se está tomando muy en serio el proceso de austeridad y una de las primeras medidas que se tomaron al interior de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) es que el sueldo de las y los diputados no van a tener incrementos, únicamente se van a reconocer los ajustes al salario de los trabajadores. Y en base a un presupuesto razonable y se espera que con el apoyo del Ejecutivo se va a dar mantenimiento a los dos edificios.