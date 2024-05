Prismas | Usuarios del transporte solicitan sombrita

Piden fumigar aparición de fauna nociva

CIVILIDAD.- A una semana de las elecciones, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona afirmó que todo está listo para poner en marcha los operativos para el desarrollo de la jornada electoral del 2 de junio, hubo reuniones y acuerdos previos para la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno y los organismos electorales; el mandatario estatal se mostró optimista de que habrá una fiesta democrática la tarde del dos de junio.

CIERRE DE NAVARRO.- El candidato del PVEM a la alcaldía de Soledad de Graciano Sánchez, Juan Manuel Navarro, cerró su campaña con un lleno en la plaza principal y un amplio respaldo ciudadano, el ambiente era de fiesta con la convicción de que el triunfo está a la vista como lo dicen las encuestas y por el trabajo de acercamiento con la gente de todo el municipio, garantiza más progreso para las familias soledenses.

RESPALDO.- Más de 30 mil capitalinas y capitalinos abarrotaron la plaza de Fundadores en respaldo a Enrique Galindo, que demostró que ha logrado superar los retos que implica la administración municipal con muy buen respaldo ciudadano y sobre todo, con muy altas expectativas de lo que sigue en el crecimiento y desarrollo de la ciudad con tres años más en el Ayuntamiento.

GRAN LÍDER.- Llamó la atención la presencia del exgobernador Marcelo de los Santos, Octavio Pedroza y Alejandro Zapata, empresarios, la CTM y toda una fiesta de potosinas y potosinos convencidos de dar continuidad al trabajo bien hecho por el Ayuntamiento de San Luis Potosí. Estos respaldos demuestran que la ciudad tenía muchos años sin un líder que reuniera a todo un proyecto político en torno suyo.

RUTH FAVORITA.- En la competencia al Senado, la candidata del PVEM, Ruth González Silva, no para y sigue sumando respaldos de diversos sectores de profesionistas y vecinos de Villa de Ramos y Mexquitic de Carmona; también prepara su cierre de campaña, recorrió el estado varias veces, escuchó a la población y asumió compromisos; las encuestas la colocan en la primera posición de tendencia del voto.

PROTECCIÓN.- La temporada de calor extremo que se sufre en la capital potosina, ha dado pie a que usuarios del servicio de transporte colectivo se den cuenta de la necesidad de paradas con sombrilla, es decir, de estructuras o algún aditamento que los proteja de los rayos del sol, al menos en el Centro Histórico, donde confluyen la mayoría de las líneas camioneriles. Ojalá la sugerencia de los usuarios se tome en cuenta cuando menos de manera provisional, con toldos u otros tipos de armazón.

LA SORPRESA.- En el equipo de la candidata de la coalición del PVEM, Morena y PT, a la alcaldía capitalina, Sonia Mendoza Díaz, fortalecida por el debate al que rehuyó el candidato Enrique Galindo del PRIAN-PRD, consideran que tienen amarrada la victoria, se hizo una campaña a fondo, se visitaron muchas zonas de la ciudad donde los servicios municipales son precarios y la autoridad está rebasada, las familias quieren un cambio.

CIERRE.- La candidata a diputada local por el octavo distrito Maribel Torres, prepara su cierre de campaña que más allá del poder de convocatoria, marca el fin de una campaña como hace mucho tiempo no se hacía y que seguramente tendrá muy buenos resultados.

SANIDAD.- El calor extremo ha generado la aparición de fauna nociva, desde cucarachas y hasta ratas, lo que debería obligar a las autoridades a una campaña de fumigación para disminuir las plagas, y a responsables de locales de alimentos y bebidas a hacer lo mismo en sus espacios.

FUGAS.- Ahora más de cinco fugas de agua se presentan en las calles que están siendo rehabilitadas en el Barrio de San Miguelito. Y aunque el Interapas ha acudido a la reparación, esto es cosa de nunca acabar.

SE QUEJAN.- El centro histórico presenta una alarmante cantidad de gatos en abandono, que no son atendidos y no están esterilizados. Muchos de ellos hacen de las suyas y aunque no son molestos, el peligro de que ataquen a alguien es persistente. Ojalá las autoridades pongan solución pues lo que es el el jardín Colón y el jardín de San Miguelito presentan una población abundante de estos animales.

RIDÍCULO.- El que no para de hacer el ridículo es Jorge Arreola, que fue candidato de MC a la alcaldía de Soledad y decidió declinar para irse “con toda su estructura” -el y cinco amigos- con el candidato de Morena; ya la dirigencia de Movimiento Ciudadano aclaró que esa decisión fue a título personal pero eso se sacan por andar agarrando lo que ningún partido quiere.