Prismas | Reaparecen, pero ahora las carteristas

Algunos locatarios taponean drenajes

DENUNCIAN.- Comerciantes de alrededor del Mercado República denuncian incremento de carteristas en la zona. La nueva modalidad es que ahora, son las mujeres las que más participan en estos delitos, quienes se acercan de manera “despistada” a sus víctimas y con la ayuda de otras dos mujeres, roban las pertenencias de una que otra transeúnte distraída.

AMLO Y CLAUDIA.- Esta mañana el gobernador Ricardo Gallardo Cardona recibirá al presidente Andrés Manuel López Obrador y a la presidenta electa Claudia Sheinbaum; se hará una evaluación del desarrollo industrial que ha tenido el estado en los últimos años y el impacto del T-Mec en la economía potosina; los resultados que reporta el gobernador son muy favorables en inversión extranjera, exportaciones y generación de empleos.

DANZA PARA TODOS.- El Festival Internacional de Danza Contemporánea Lila López llega a su 44 edición con un amplio programa y diversos talleres; la apertura será esta noche en el Teatro de la Paz con una función a cargo del Centro de Producción de Danza Contemporánea; antes, será inaugurada la exposición “60 años de danzar y vivir” en la Galería Germán Gedovius, para celebrar al Ballet Provincial de San Luis que fundara la maestra Lila López.

“VACACIONES SEGURAS”.- El gobernador del estado puso en marcha la campaña Vacaciones Seguras 2024 con el “Operativo Caminos Seguros”, en el que participan de manera coordinada los tres niveles de gobierno para brindar una estancia tranquila a los turistas en las cuatro regiones del estado; el mandatario reconoció la labor de las fuerzas policiacas locales y federales para lograr un saldo blanco en esta temporada.

SEMÁFORO ESTATAL.- La evaluación mensual del Semáforo Estatal de Rendimiento Gubernamental fue difundida por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, y se muestra a un gabinete con mejores resultados ya que ninguna dependencia obtuvo calificaciones bajas o insuficientes, aún así hay algunas que requieren un mayor esfuerzo de sus titulares y equipos, se debe atender el mensaje del gobernador de la última reunión de gabinete.

AÚN VIGENTE.- Aunque desde las instituciones parecen apostarle al olvido para dejar sin castigo a funcionarios estatales y municipales implicados en el accidente del antro Rich, para las víctimas el caso sigue latente, por ejemplo Isabella, una de las jóvenes heridas, fue operada por novena ocasión esta semana y sigue peleando por su vida.

¿CUÁNTOS MÁS?- Este viernes Ana Karen Tovar viajó de Rayón a San Luis para denunciar la desaparición de su esposo Mauro Lambarria, ocurrida hace dos meses, lamentablemente no es el único caso en la Zona Media, sólo que muchos no se hacen mediáticos por el mismo miedo que existe entre la población. El triángulo Rayón-Cárdenas-Tamasopo no vive en calma por más que digan las autoridades.

ASCO.- No es posible que a estas alturas los locatarios del Mercado República sigan tirando sus desechos, entre ellos el aceite de cocina, a la alcantarilla. Esto ha provocado el colapso del drenaje en Pedro Montoya con calle 16 de Septiembre, los olores son insoportables y complican el trabajo de desazolve.

MÚSCULO.- La dirigente de Morena Rita Ozalia Rodríguez mostró su músculo político y llevó a las y los presidentes municipales, diputados locales y federales electos de su partido, con la poderosa secretaria de Seguridad Pública y próxima secretaria de Gobernación, que además es su hermana, Rosa Icela, para hablar de diversos temas; la paisana publicó las reuniones en sus redes sociales.

LES CARGAN LA MANO.- A los comerciantes de la zona de alimentos del embalse de la presa San José, las autoridades no solamente les cerraron los puestos sino que además les impiden pasar para rescatar sus cosas de valor, en lugar de apoyarlos económicamente para que subsistan las familias todo este tiempo que dejarán de trabajar.

BIENESTAR ANIMAL.- En Soledad, la procuración del bienestar y cuidado animal sigue siendo tema de gran importancia y ocupación por parte de la dirección de Ecología, y es que diariamente se atienden denuncias ciudadanas que señalan agresión y violencia a perros, principalmente, algunas resultan ciertas otras no. En días recientes, el Ayuntamiento alista la presentación de dos denuncias formales ante la Fiscalía General de Estado, por esta situación. Afortunadamente, se rescataron a los lomitos víctimas.

LENTOS.- Resulta que el área de Ecología del ayuntamiento de Soledad, sí que trabaja con lentitud, puesto que se le reportó un árbol que rompió con las raíces la tubería del agua de una casa, en la Col. Rancho Pavón, desde hace 8 días y es hora de que no van a revisar, cuánto más tardarán, y ¡mientras, a padecer sed!