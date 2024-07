Prismas | Piden atender fuga en Constitución

Continúa la recolección estorbante

URGE.- Habitantes de avenida Constitución, reclaman la mala compactación del concreto en los últimas trabajos de rehabilitación que realizó la dirección de obras públicas de la capital. Piden a las autoridades, revisar las facturas de las obras, y además de atender una fuga de agua residual.

NO ENTIENDEN.- Es necesario mayor organización en la recolección de basura, porque los camiones hicieron su trabajo la tarde/noche del martes en el centro histórico, y vaya que estorban la fluidez del tráfico con sus unidades, y como dice la gente no ponen orden y lo querrán poner ya cuando suceda un acontecimiento trágico, ¡por favor señores recolectores no estorben, hay formas de hacer su labor!

RELEVO MILITAR.- Al asumir la comandancia de la XII Zona Militar, el general José Felipe Padilla Castañeda expresó su compromiso de fortalecer la coordinación con las fuerzas estatales de seguridad y contribuir a la disminución de los delitos; mientras que el gobernador Ricardo Gallardo Cardona reconoció su capacidad y trayectoria en la milicia como una garantía de que vendrá a sumar esfuerzos para mantener la paz y tranquilidad.

CIRCUITO ALTIPLANO.- El desarrollo alcanza también a la región Altiplano con el proyecto del circuito carretero que vendrá a potenciar la economía y la movilidad de personas y mercancías, el avance de las obras de las nuevas carreteras de Villa Arista-Moctezuma y de Ahualulco-Zacatecas fue supervisado por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, en ambas la inversión total es de 900 millones de pesos.

ESPERANZA.- El Dr. Francisco Marmolejo Cervantes, impartió la conferencia “Crisis en la educación superior: perspectivas globales, reflexiones locales”, en la Facultad de Ciencias Químicas, y dijo que en México, la llegada de un nuevo gobierno abre la esperanza de lograr una posición proactiva con respecto a la educación superior. Enfatizó que en el país hay mucho por hacer, si se compara con lo que pasa en el contexto internacional.

REFORESTACIÓN.- Como parte de los trabajos de fortalecimiento del Área Natural Protegida de la Sierra de San Miguelito y en el marco del Día del Árbol, la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental realizó una jornada de reforestación en Villa de Reyes con la colaboración de la empresa Contitech Mexicana; participaron personal estatal y federal, empleados de la compañía y habitantes del municipio.

ÉXITO.- La “Uni en tu Comunidad” con la participación de las facultades de Medicina, Ciencias Químicas, Enfermería y Nutrición, Psicología, y Estomatología de la UASLP, lleva beneficios y atención a muchos lugares, hasta el momento se ha apoyado a más de mil personas de 30 comunidades.

TAMBACA-TAMASOPO.- En la Huasteca se destaca el avance de la modernización de la infraestructura carretera con los trabajos de reconstrucción que realiza la Junta Estatal de Caminos de la carretera Los Cuates hasta Tambaca en Tamasopo; se beneficia a ocho comunidades y a cinco mil habitantes, además de los miles de turistas que visitan esta región todos los años.

RADIO PASILLO.- La falta de información genera elucubraciones, que en ocasiones rondan el terreno del chisme; la tardanza en el nombramiento de la nueva titular Turismo, desde el anuncio de que Machinena Morales estaba fuera, ha generado esa situación, varios nombres -como el de Maribel Torres Vilet- suenan para la cartera en la que el gobernador ha exigido que ahora sí deberá despacharse desde la calurosa Huasteca.

¿NETA?- La presidenta del Comité Directivo Estatal de Morena en San Luis Potosí, Rita Ozalia Rodríguez, aseguró que el partido tuvo un crecimiento importante en las pasadas elecciones del 2 de junio, esto gracias al trabajo que se ha hecho, tanto que actualmente cuentan con una importante representación. La señora vive en otro estado.

DESPISTADO.- Desde hace casi un mes se hizo público y notorio que Juan Carlos Machinena no era más el Secretario de Turismo del gobierno del estado, pero se hizo el despistado y trató de operar el tema como si solo fueran rumores, esperando tal vez que le comunicarán su despido por escrito, hasta que ya cansó al gobernador que, una vez más, declaró que el funcionario está fuera.

EXPERIENCIA.- Las diputadas y los diputados que lograron la reelección, como: Rubén Guajardo Barrera, Aranzazu Puente Bustindui, Cuauhtli Fernando Badillo Moreno y Martha Patricia Aradillas Aradillas seguramente pondrán el toque de experiencia en la LXIV Legislatura, con ello, se podría esperar que transite con acuerdos políticos en beneficio de la ciudadanía.

FALTA VIGILANCIA.- Vecinos de la colonia El Paseo, denuncian que las patrullas no vigilan la colonia ni por equivocación y la prueba es que el día de antier que fue el pleno inicio de la semana se registró una trifulca y los adoradores del Dios baco estuvieron ingiriendo bebidas espirituosas con volumen alto de música y todo lo que molesta a quienes sí trabajan al otro día. Piden mejor vigilancia para el sector.

ES POR DEMÁS.- El control del agudo tráfico que ya presenta la ciudad sigue como siempre, no hay nuevas estrategias y se atiende como si fuera el de siempre.