Prismas | Sigue la protesta en Facultad del Hábitat

Malos banqueteros les tocó en su reunión

ESPERAN.- A casi una semana de la toma de la Facultad del Hábitat de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), los estudiantes y las consejerías continúan su protesta, amenazando con mantener el plantón y el bloqueo de la entidad académica hasta que Rosa Ma. Reyes Moreno, reelecta hace cinco días, presente su renuncia formal, esperemos que las autoridades escolares se sumen al diálogo y que beneficien a los estudiantes.

CAIGA QUIEN CAIGA.- Ante la tragedia en el antro “Rich” provocada por omisiones de autoridades municipales, el gobernador del estado expresó que la Fiscalía General del Estado debe realizar las investigaciones y presentar a los presuntos responsables, sin importar si son funcionarios municipales o empresarios los que tengan que rendir cuentas; reiteró su solidaridad a las familias de los jóvenes y el apoyo de la Comisión de Atención a Víctimas.

AZTECA NORTE.- El gobernador Ricardo Gallardo Cardona regresó al barrio mágico de Tlaxcala para entregar la rehabilitación de la calle Azteca Norte, entre las calles Coronel Espinoza y Juan Álvarez; se intervinieron 860 metros cuadrados de pavimentación con concreto estampado; 373 metros cuadrados de concreto para banquetas, instalación de 43 tomas domiciliarias de la red hidráulica y señalamientos.

FRAY DIEGO.- Con la presencia del gobernador Ricardo Gallardo Cardona y los sacerdotes del templo de Tlaxcala, Luciano Montejano y el párroco Fernando Castro, fue develada la estatua de bronce del franciscano Diego de la Magdalena, fundador con Miguel Caldera del pueblo de San Luis Potosí, se honra así la memoria del evangelizador en la nación guachichil.

LA MISMA HISTORIA.- Siempre que hay una tragedia en un antro, centro nocturno, disco o como se le llame, las autoridades salen con su batea de babas a “lamentar los hechos” y a aceptar que “no tenía permisos” y a la hora de perseguir a los responsables para llevarlos a prisión, resulta que ya están “siendo buscados” y nunca los encuentran, es la película, la historia de siempre y casos hay muchos; ahora falta la versión de la Fiscalía: “estamos integrando la carpeta pero por secrecía no podemos decir”.

VÍCTIMAS.- Obviamente en tragedias como la del antro Rich los que salen perdiendo siempre son los jóvenes; aquí se escribió en muchas ocasiones de sobre cupos, abusos de meseros y personal de seguridad, propinas forzosas, venta indiscriminada de alcohol a menores de edad, golpizas brutales a quien protesta y no se deja, pero evidentemente por una “mochada”, autoridades de todos los niveles se hacen de la vista gorda y actúan como si pasara nada…hasta que pasa.

GIRA HUASTECA.- El gobernador Ricardo Gallardo Cardona estará en los municipios de Matlapa y San Martín Chalchicuatla para inaugurar dos obras; en el primero, la rehabilitación del camino Escalanar a Zacayo; en el segundo, el camino Mesa del Toro; se sigue avanzando en la modernización de la infraestructura de la Huasteca para favorecer la movilidad y la economía regional.

INVITAN.- El delegado del Infonavit hace un llamado a los trabajadores a acudir a la Mega Feria de los Servicios con su INE y su número de seguridad social, ya que con ello se agilizará cualquier tipo de trámite que se quiera realizar. Este evento es muy importante porque los asistentes podrán conocer la oferta de créditos y vivienda en SLP, así como recibir asesoría sobre el trámite de su testamento o escrituras.

SERVICIOS.- Mucho cuidado con quién contratan para los servicios. Los que sirvieron el catering del Premio Estatal de Periodismo no querían atender a la gente y los periodistas festejados sin comer. Les urgía retirarse del lugar, aunque no se haya terminado la comida.

CONVIVENCIA.- Por cierto, el gobernador no se quedó a convivir con los periodistas ganadores del Premio Estatal de Periodismo 2024 porque tenía mucha prisa de llegar a otro evento. Los amigos sin familiares de los periodistas querían tomarse la foto y no pudieron.

OTRA MÁS.- Ahora los habitantes del Barrio de San Miguelito han expuesto su temor por el avance de las obras, ya que afirman que es evidente la falta de coordinación y los trabajos improvisados, que ahora con las recientes lluvias ocasionaron el colapso de drenaje, inundaciones y encharcamientos.

COLADO.- Al ex alcalde Nava no se le hizo que su ex secretario general, Sebastián Pérez lograra su aspiración como Presidente Municipal de la capital, pero sí logró colar a su ex secretario particular, Pablo Zendejas, como regidor, el único de Movimiento Ciudadano. Casi seguro que buscará de qué hablar.