Prismas | Se cierra la contienda por el Senado

• Gabino Morales, fuera: se ¿disciplina?

CERRADA.- Sin duda la lucha por el Senado de la República estará muy cerrada con los perfiles que se han ido definiendo, y ante la posible participación por Movimiento Ciudadano de la deportista Paola Longoria, que daría más batalla que Rita Ozalia Rodríguez a quien nadie conoce en el estado y la panista Verónica Rodríguez.

SE VEÍA VENIR.- Hasta el cansancio se dijo que Gabino Morales había sembrado muchas enemistades al interior de MORENA, que el presidente ya no lo veía con tan buenos ojos y desconfiaba y todo eso se confirmó dejándolo fuera de las candidaturas al Senado, pero ahora, se consuela en el sueño de ser candidato a gobernador en el 2027. Mi vida, expresaron quienes lo escucharon.

ACCIONES. - El método de estimulación de lluvias a través del bombardeo de nubes es un tema científico, no una ocurrencia; es cierto que no funciona el 100% de las veces, pero en la crisis de sequía por falta de agua es mejor buscarle, que quedarse cruzado de brazos como lo hace el Interapas, ante la complacencia del Ayuntamiento de SLP.

PRUDENCIA. - Continúan los accidentes en varias de las intersecciones de la prolongación Coronel Romero, en su descenso desde el Hospital del Niño y la Mujer; la pronunciada pendiente y el exceso de velocidad la han convertido en una vía peligrosa, se necesita conciencia en los conductores y mayor vigilancia de la policía vial.

CLAUDIA VA POR TODO.- El arribo de Claudia Sheinbaum coincidió con la noticia de que Rita Ozalia Rodríguez e Ignacio Segura Morquecho van a conformar la fórmula de Morena al Senado, esta definición de la candidata presidencial, consensada con la cúpula del PVEM y el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, es parte de la estrategia para dar la mejor batalla a la oposición y quedarse con los tres escaños en disputa, dos de mayoría relativa y la primera minoría.

FÓRMULA DEL PVEM.- Se mantiene firme la posibilidad de que la directora del DIF, Ruth González Silva, encabece la fórmula del PVEM, el nombre de su acompañante no se ha revelado, las negociaciones deben estar en curso, se especula que podría ser el titular de la Sedeco, Juan Carlos Valladares, pero nada está amarrado y podría haber sorpresas.

CLAMAN POR AGUA.- Habitantes de la colonia Rinconada Minerva de Jacarandas, no tienen abasto del vital líquido por parte de Interapas desde hace 15 días, por ello hicieron un exhorto al ayuntamiento de San Luis Potosí para que les puedan surtir este recurso a través de pipas. Ojalá atiendan sus peticiones.

AUXILIO.- Ante las denuncias de la Federación Universitaria Potosina (FUP), quienes hicieron un llamado público a Gobierno Municipal para reforzar la seguridad que rodea la mayoría de sus instituciones, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal aseguró que hasta el día de hoy, no tienen registro de ninguna llamada de auxilio o denuncia por algún incidente de inseguridad en las inmediaciones de las facultades, sin embargo, asesinaron que seguirán los rondines de seguridad para respetar lo acordado en el convenio firmado por la presidenta de la FUP.

CLAUDIA ES VERDE.- El estilo político de Claudia Sheinbaum se hizo notar en las negociaciones con el gallardismo, debe tener el mapa político del estado bien claro y la correlación de fuerzas partidistas que le permitirán ganar las elecciones, vino a garantizar la unidad de la coalición “Sigamos Haciendo Historia en San Luis Potosí”; luego de reunirse por separado con militantes de Morena y PVEM, tuvo un encuentro con el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, ella portaba una chamarra verde.

DAMNIFICADOS.- El exdelegado del Bienestar, Gabino Morales, no pudo ocultar en una entrevista su desazón al quedar fuera de la fórmula de Morena, ya la traía en la bolsa y se le fue de las manos; contradictorio, decía aceptar la decisión de su partido como un gesto de disciplina, pero advirtió que en el 2027 no se dejará, fue un destape muy anticipado; la alcaldía capitalina puede servir de compensación para Gabino o Leonel Serrato, los dos andan de capa caída y el PVEM podría echarles la mano.

CONDOLENCIAS.- En redes sociales, fieles lamentan y lloran la muerte de Mons. Luis Morales Reyes, QEPD.Querido Pastor, Padre y gran amigo de muchos, quien entregara su alma al Eterno Padre a las 9:40 de la mañana de ayer, Viernes 02 de Febrero en su casa, en el marco de la Festividad de Nuestra Señora de la Candelaria y de Nuestra Señora de San Juan de los Lagos y en la Festividad de la Presentación de Jesús en el Templo y de la Purificación de la Virgen María, oramos fervientemente, para que ya esté ante la mirada misericordiosa de Dios, Dueño de la vida y de la eternidad para contemplar Su gloria.

ENTREGA. - Será la próxima semana cuando se haga entrega del Programa Municipal de Desarrollo de Soledad de Graciano Sánchez a Seduvop para que entregue el dictamen de congruencia, un proceso que esperan sea breve, debido al acompañamiento que hizo la dependencia estatal al municipio durante la elaboración de este documento.

SIGUEN LA INVESTIGACIÓN. - Luego de la muerte de ocho perros y un gato envenenados en Hacienda de San Miguel, las autoridades de Soledad siguen investigando para da con los presuntos responsables, por lo que están visitando a los vecinos de este fraccionamiento para poder obtener información.

RIVAS. - - En Soledad están construyendo la avenida Rivas Guillén, que ya estaba pavimentada, la gente se pregunta porque volvieron a construir toda la calle que apenas hace unos años había sido pavimentada, cuando hay calles que jamás han conocido un pico, tractor o cemento.

CUIDADO. - - No vayan a creer que todos los artistas metaleros llenan, dicen que quieren traer a gente de Estados Unidos, pero no llenan. Recientemente trajeron al alemán Till Lidermann y no llenó. Y así hay varios ejemplos. No hay tanto metalero en San Luis Potosí.

ENCARRERADO.-El que va como caballo de hacienda rumbo a la candidatura para la alcaldía de la capital es el ingeniero Gilberto Hernández Villafuerte, quien sigue escalando en la preferencia electoral y sumando simpatizantes a su proyecto político, en campaña pie tierra por barrios y colonias el Ingeniero se coloca como el favorito, cerrara con fuerza en su ultima semana de trabajo.