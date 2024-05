Prismas | Rita prefiere el no apoyo de Adán Augusto

Llega puente vehicular de San José a Soledad

PRIMER LUGAR.- La más reciente encuesta mensual de Consulta Mitofsky sobre la aprobación de las y los gobernadores, colocó a Ricardo Gallardo Cardona en la primera posición con mayor respaldo ciudadano de todo el país, con un 61.4 por ciento de aprobación; además logró ubicar a San Luis Potosí entre las únicas dos entidades con calificación sobresaliente, con un porcentaje mayor del 60 por ciento de aval ciudadano.

EN LA GRACIANO.- El gobernador Ricardo Gallardo continúa fortaleciendo la infraestructura educativa, al inaugurar ayer una cancha de futbol rápido y obras complementarias en la secundaria Graciano Sánchez Romo, lo que permitirá a la comunidad estudiantil tener un mejor desarrollo deportivo y una convivencia sana, lo cual se refleja en el aprendizaje de estas y futuras generaciones.

EXHORTO.- El pleno del Congreso del Estado aprobó un punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural por medio del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), para fortalecer la Campaña Nacional contra Moscas de la Fruta en la Zona Media y Huasteca del Estado de San Luis Potosí, mediante la gestión e implementación de los recursos económicos, físicos, materiales y mecánicos.

MARIBEL, ADELANTE.- Maribel Torres repunta en el Octavo Distrito local con el respaldo, ahora, de los jóvenes que han escuchado sus propuestas y compromisos para llegar al Congreso del Estado; a diferencia de sus contrincantes que le apuestan al “voto tradicional”, la candidata del PVEM no afloja el paso y tiene reuniones y recorridos desde que amanece hasta ya tarde, marcando la diferencia en esta campaña.

PUENTE SAN JOSÉ.- Con una inversión de 23.6 millones de pesos, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona entregó el puente vehicular San José en Soledad de Graciano Sánchez, incluye dos carriles por sentido y un andador peatonal, en beneficio de más de 125 mil habitantes, ahora cuenta con un mejor acceso y mayor seguridad vial y peatonal.

UNIDAD RECREATIVA.- La colonia Ciudad Real recibió al gobernador Ricardo Gallardo Cardona para inaugurar la Unidad Recreativa y Deportiva, equipada con canchas deportivas, áreas verdes, juegos infantiles, gimnasio al aire libre, entre otros espacios, con una inversión de 5.6 millones de pesos; y en el fraccionamiento Valencia puso en marcha la construcción del refugio para mascotas que brindará albergue y atención veterinaria a perros y gatos.

“DESAYUDA”.- No me ayudes compadre, se escuchó decir luego de las declaraciones del ex dirigente estatal del PRI, Fernando Pérez Espinosa, conocido como “calolo”, quien en 2015 participó en la elección a gobernador del estado con el PRD, en oposición al tricolor y que hoy afirma que “hacía varios lustros que el PRI potosino esperaba a un líder como Enrique Galindo”.

BARBERO.- En reunión con más de mil liderazgos priistas, entre ellos Jaime Valle Méndez y Fermín Villar Rubio, el “calolo” agradeció al candidato de la coalición Fuerza y Corazón por SLP su gran esfuerzo en cada una de las instancias “producto del liderazgo que tiene, por lo que aquí nos tienes para echar adelante este proyecto”.

LOS NUEVOS.- Destacan en esta campaña electoral, por ser candidatos de la sociedad civil, la empresaria Fer Álvarez y el abogado David Azuara, perfiles preparados que refrescaron la política local.

SALUDOS.- A través de las redes sociales Adán Augusto exsecretario de Gobernación, hizo un vídeo para felicitar a Rita Rodríguez candidata al Senado de la República y aseguró que ella va a ganar este 2 de junio.

GRAN CONGRESO.- Como cada año, Aderiac dio muestra de su profesionalismo y capacidad de reclutar al mejor talento humano. Fueron dos días de charlas, ponencias e integración que merece y oferta nuestro estado. Enhorabuena por el ejemplo y a seguir las palabras sueltas.

VIENE FUERTE.- Las elección del próximo os de junio se marca como atípica, dicen los expertos, el tema es que para nuestro estado sean limpias, sin violencia y claras. San Luis lo merece y los electores más. Los que no voten que callen boca.