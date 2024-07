Policía Cibernética alerta sobre robo de cuentas de Whatsapp en SLP

A través de sus redes sociales, la Policía Cibernética Municipal de la capital hizo un llamado a la población para estar alerta sobre los recientes robos de cuentas de Whatsapp.

La dependencia dio a conocer que a través de esta red social circula el siguiente mensaje, supuestamente del servicio de soporte de Whatsapp, el cual es utilizado para robar las cuentas de las y los usuarios:

“El soporte técnico de Whatsapp informa: Su cuenta de Whatsapp fue solicitada en un nuevo dispositivo móvil, para confirmar que no fue usted quien realizó la solicitud, diga NO si su respuesta es positiva debe ser SÍ, si no recibe una pronta respuesta, su cuenta de Whatsapp se eliminará por sus seguridad y la de otros usuarios. Para mas información, contáctenos … http://www.whatsapp.com ”

Al respecto, la Policía Cibernética recomienda realizar estas acciones:

-No responder el mensaje

-No proporcionar códigos de verificación

-No pulsar los enlaces que contenga el mensaje

-Bloquear inmediatamente el número

-Hacer el reporte correspondiente a la Policía Cibernética Municipal

Para más información es posible contactar a la Policía Cibernética a través de redes sociales (Facebook, X, Instagram y TikTok); además, de comunicarse al teléfono 444 329 3281 para atención ciudadana.

