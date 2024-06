Prismas | Gerardo Noroña, sin brújula en SLP

Nuevo llamado para donar sangre

SLP LÍDER.- La política de promoción económica del estado del gobierno de Ricardo Gallardo Cardona, ha logrado que en dos años la inversión extranjera haya subido hasta un 80 por ciento; con ventas internacionales en 2023, de ocho mil 442 millones de dólares y un aumento de 13.2 por ciento, respecto al año anterior; las inversiones nacionales equivalen a un 15 por ciento, provienen de Nuevo León y Querétaro, el 5 por ciento restante son de capital potosino.

HAY QUE DONAR.- Con motivo de la celebración el 14 de junio del Día Mundial del Donante de Sangre, la diputada Cecilia Senllace Ochoa Limón hizo un llamado a la ciudadanía a donar sangre voluntariamente, al ser un recurso vital para salvar su vida. Mujeres que sufren hemorragias relacionadas con el embarazo y el parto, niños que padecen anemia grave, víctimas de accidentes, emergencias o desastres, o pacientes con enfermedades terminales son algunos ejemplos de personas que requieren de una transfusión inmediata.

GOBIERNO GESTOR.- Por gestiones del gobernador ante el gobierno federal, se redujeron los intereses de una deuda millonaria de la UASLP con la Conagua que se fue acumulando desde el 2007, por lo que el rector Alejandro Zermeño Guerra agradeció el apoyo del mandatario estatal y del titular de Finanzas, Omar Valadez Macías, además se obtuvieron mejores condiciones financieras para avanzar en el pago.

CUIDADO.– Inicia la temporada de verano y con el calor en pleno se antoja un chapuzón, sin embargo no deje de tomar en cuenta las medidas de Protección Civil en torno a los cuerpos de agua, las presas y otros embalses están prohibidos para ingresar, es muy alto el peligro de adentrarse a ellos, aún sabiendo nadar. No arriesgue su vida.

FESTIVAL TURÍSTICO.- Para posicionar a San Luis Potosí a nivel nacional e internacional, el gobierno estatal participará con un módulo en el Festival Turístico de la Ciudad de México a realizarse el próximo mes en el Paseo de Reforma, en el que se promoverán los parajes naturales, pueblos mágicos, tradiciones, culturas y artesanías de las cuatro regiones de la entidad.

PRIVILEGIOS.- Tras haber sufrido una contundente derrota en las pasadas elecciones, Luis Gerardo Aldaco fue reinstalado como delegado de La Pila por el Cabildo de la capital, aun y cuando los ciudadanos en las urnas dijeron que no lo quieren pues de haber estado contentos con su desempeño, le hubieran dado la confianza en las urnas.

NOROÑA ERRADO .- Muy desorientado se vio el petista Gerardo Fernández Noroña al opinar sobre las elecciones potosinas y exculpar a Rita Ozalia Rodríguez de su derrota como candidata a senadora: no fue una candidata competitiva, hizo una campaña gris, sin propuesta, no es conocida entre la población, la propia militancia de Morena llamó a no votar por ella por considerarla una imposición y lo más grave fue haberse aliado al PRIAN.

CAFRE.- Hasta nuestra redacción llegó la queja de una usuaria que este viernes vivió momentos de angustia a bordo de la unidad 1855 -marca Tsuru- del servicio de taxi, con asientos viejos y malolientes. Lo peor fue la manera de conducir, ya que al errar su ruta, el chofer se dio una “vuelta en U” prohibida, con lo que estuvo a punto de generar un accidente.