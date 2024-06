Prismas | Activan alerta ante fuertes lluvias

Vecinos protegen banda asaltante

PREVENIDOS.- En toda la entidad y en especial la zona Huasteca, la Coordinación Estatal de Protección Civil tiene activado el Sistema de Alerta Temprana ante el ciclón tropical que se acerca por el Golfo de México y que ocasionará fuertes lluvias, por lo que se aplican una serie de medidas para prevenir siniestros entre la población como inundaciones; hay coordinación con los 58 ayuntamientos.

MÁS EQUIPO.- Con la entrega de diverso equipo, uniformes, unidades, computadoras y cámaras a la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP), el gobernador Ricardo Gallardo Cardona refrendó su compromiso con este tema de carácter humanitario que requiere de una coordinación permanente con los colectivos de la sociedad civil y la sensibilidad de la autoridad estatal.

FENAPO 2024.- Fue presentada oficialmente la edición 2024 de la Feria Nacional Potosina por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, el evento anual más importante por la proyección que se logra del estado de su creciente economía, diversidad cultural y turística; en este sexenio fue rescatada y se ha logrado consolidarla como una de las mejores ferias del país.

PERSONAL DE “SEGURIDAD”.- Ahora que el tema de antros y otros centros nocturnos sigue fresco, asistentes piden que se capacite al personal de “seguridad”, cuya mayoría se comporta como verdaderos orangutanes, que solamente abusan de su encargo para golpear sin razón alguna a clientes que se pasan con algunas copitas, nada más porque están muy eufóricos.

CON SHEINBAUM.- Ruth González Silva asistió a la reunión de diputados y senadores electos de la 4T con la virtual presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo en la Ciudad de México, y los exhortó a impulsar las reformas prioritarias para el país y dio a conocer nuevas iniciativas que tienen que ser difundidas y aprobadas en septiembre; también estuvieron los nuevos diputados federales José Luis Fernández y Juan Carlos Valladares.

INSEGURIDAD.- Habitantes de la colonia San Luis Rey reportan que en el cruce de las calles Lago de Chalco y Grito de Dolores, se reúne un grupo pandilleril que suele despojar de sus pertenencias a los transeúntes que osan pasar junto a ellos, pero más lamentan que otros vecinos se encarguen de protegerlos, pues cuando hace su arribo la policía los ocultan en sus domicilios.

HASTA SECARLO.- Pipas no convencionales, es decir, de doble depósito, aparecieron de pronto en el fraccionamiento San Angel I Sección para extraer agua del pozo que surte a gran parte de la zona norte de la ciudad, generando gran molestia entre los habitantes porque no solamente causan gran tráfico ya que al ser tipo tráiler no maniobran con facilidad en las angostas calles pero, sobre todo, lo más seguro es que estarán surtiéndose de ese pozo hasta que lo dejen seco, como ha ocurrido en otros y el del parque de Morales es un ejemplo.

PREGUNTA.- Sería interesante que el Interapas informe a dónde va a esa agua que extraen del pozo de San Angel I, si tienen estimado el daño que causan al servicio en la zona, de quien son las pipas enormes que están invadiendo la zona, si se irán hasta que lo dejen sin gota y después qué pasará, pues los vecinos de la zona ya se están organizando para impedir que las pipas sigan llevándose el agua que de por sí es escasa en la zona y en cualquier momento se van a registrar los primeros bloqueos.

AL PARECER.- De nueva cuenta parece ser que han encontrado vestigios arqueológicos a los alrededores del Mercado de la Merced, en donde ya trabajan arqueólogos del INAH, ojalá que esto no retrase las obras.

PREOCUPANTE.- Este martes se manifestaron padres de familia del Jardín de Niños "Rosa María Carranza" ubicado en Hacienda de Los Morales, en Soledad de Graciano Sánchez, lo que nadie dijo es que las madres se encuentran preocupadas por quien trabaja en intendencia, pues además de presentarse en estado de ebriedad mira de manera “extraña” a las y los niños y en un mundo donde las violencias físicas y sexuales en contra de las infancias estadísticamente son altas.

FENAPO.- Cómo se extrañan los tiempos en que invitaban de manera personal a los medios de comunicación para asistir a la presentación de la Fenapo, y eso que ese evento es para la prensa. Ahora ya sólo avisan por los grupos de chat y cualquiera sin conocimiento del gran evento que significa, se les ocurre ir a tirar rostro.