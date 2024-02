Prisma | Silva Nieto habló de todo en PolloCast

La Ruta de la Salud, pilar fundamental

RESCATE DE LA SALK.- Este martes el gobernador Ricardo Gallardo Cardona dará el banderazo de arranque de la rehabilitación integral de la avenida prolongación Salk, a pesar de su importancia para la movilidad de la Zona Industrial estuvo en el abandono durante muchos años; se intervendrán casi 5 kilómetros con una inversión de 30 millones de pesos en beneficio de 500 mil personas de forma directa e indirecta.

RGC FELICITA A EJÉRCITO.- Un amplio reconocimiento hizo el gobernador al Ejército Nacional por su día celebrado ayer, agradeció el apoyo que le brinda al estado potosino en tareas de seguridad y ante desastres naturales, se trabaja de manera coordinada, hay una comunicación permanente y se han obtenido resultados positivos.

SILVA EN “POLLOCAST”.- El exgobernador Fernando Silva Nieto fue el segundo invitado del gobernador Ricardo Gallardo Cardona a su “PolloCast” y el episodio ya está disponible en las plataformas digitales; de muy buen ánimo sostuvo una conversación franca con el mandatario, evocó varios asuntos de su sexenio y desmontó algunos mitos sobre su persona.

POR LA SALUD.- En un esfuerzo decidido por mejorar la salud y el bienestar de la población, el sistema municipal DIF dio inicio a la tercera etapa de la "Ruta de la Salud". Este programa, encabezado por la presidenta, Estela Arriaga Márquez, y respaldado por el compromiso del alcalde Enrique Galindo Ceballos, ha demostrado ser un pilar fundamental para la atención médica y la prevención de enfermedades.

ACCESO.- En Maravillas, al norte de la ciudad, la Ruta de la Salud ofreció servicios médicos gratuitos y de calidad, en una estrategia para ampliar la cobertura médica, con un compromiso sólido del alcalde Galindo para que cada rincón de la Capital tenga acceso a servicios que de otro modo son inaccesibles.

EQUINOTERAPIA.- Hace un año, por gestiones de la presidenta del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, Ruth González Silva, abrió sus puertas el Centro de Equinoterapia que está en la Fenapo, para brindar de manera gratuita atención al sector de la población con capacidades diferentes; han sido más de 3 mil las sesiones de terapia alternativa y complementaria.

SIN SILLA.- Dejó Sara Rocha a los candidatos de su partido en la desorganizada entrega de constancias realizada la tarde de ayer y es que la presidenta del PRI prefiere a sus damas de compañía a su lado.

FOCOS ROJOS.- Se prendieron en el CEN por estas actitudes pues preocupa que no haya operación política y que el PRI no tenga candidatos en varios municipios y distritos locales, además de la lluvia de desconocidos que metieron de emergencia para representar al tricolor en las boletas.

APROVECHAN.- Hay personajes que ya han manifestado o dejado entrever sus aspiraciones para seguir viviendo de la política y, por supuesto, aprovechan los reflectores de eventos públicos para promocionarse. El domingo, al menos un regidor y una regidora en sus intervenciones, en lugar de hablar de las cualidades del Saucito, exaltaron las suyas.

VIGILANCIA.- Luego de que este fin de semana se declarara a El Saucito como el octavo Barrio de la capital, los miembros del Consejo Pro Patrimonio El Saucito, pidieron mayor vigilancia en la zona del Templo, pues han tenido que resguardar todos los monumentos incluidos la última placa conmemorativa otorgada por el Ayuntamiento, para que no se la roben.

URGE.- La Unidad de Gestión del Centro Histórico, debería de hacer un estudio para que las banquetas del primer cuadro de la ciudad sean funcionales para las personas con discapacidad, pues calles como Ignacio Comonfort, Lerdo de Tejada e Ignacio López Rayón, no cuentan con espacios amigables. Urge adecuar la vialidad.

LICENCIAS.- Se espera en el Congreso del Estado que haya más licencias en los próximos días y una casi segura, trascendió, es la de la diputada Gabriela Martínez Lárraga que buscará la diputación federal por el cuarto distrito. La de Lolita García y Cinthia Segovia también son un hecho y las que se acumulen.

SIGUE VERDE CIUDADANO.- El Programa Verde Ciudadano sigue, ahora llegó al fraccionamiento Valencia, en donde no solo se lleva la atención de servicios municipales, sino que también habrá esterilizaciones, ya que la población de perros en situación de calle es grande, por lo que la medida es positiva.

PRIVILEGIADOS.- Mientras que muchas colonias de la zona metropolitana de la capital sufren por la falta de agua, hay algunos privilegiados en donde no solo no les falta, sino que no se las cobran como es el caso del fraccionamiento Fuerteventura, en donde pertenecen a Mexquitic y a la fecha, no han padecido de la llamada crisis hídrica.

TODO LISTO.- En Soledad ya se están alistando para la FENAE, esta semana eligen reina y para la Carrera de la Enchilada que será el 24 de marzo, está todo listo para llevarla a cabo.