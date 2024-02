Prisma | Reportan fugas de aguas negras

En La calle Libertad registro sin tapa

DERECHO A LA EDUCACIÓN.- El gobernador Ricardo Gallardo Cardona ayer inauguró la Feria de Universidades Interactiva 2024 para que las y los jóvenes potosinos realicen su proyecto de vida cursando una carrera técnica o universitaria, maestrías y doctorados en más de 100 instituciones potosinas, nacionales e incluso en los Estados Unidos, Francia y Japón.

ELECCIONES SEGURAS.- El estado de San Luis Potosí se mantiene en niveles óptimos de seguridad en materia electoral y se posicionó como uno de los seis estados en todo el país en la categoría de índice bajo de riesgo de violencia, mientras que entidades vecinas como Zacatecas, Tamaulipas, Guanajuato y Veracruz están en un nivel alto según el estudio de Integralia Consultores.

MUNICIPIO SE EVADE.- La Comisión Estatal de Agua reiteró que el desbasto de agua es atendido por los tres niveles de gobierno, pero en primera instancia le compete a la esfera municipal a través del Interapas, pero pretende evadir sus responsabilidades repartiendo culpas y no atiende a fondo a miles de familias que de manera sistemática carecen de este servicio básico.

SE VE EL CAMBIO.-El Alcalde Galindo entregó permisos de trabajo a recolectores voluntarios de residuos sólidos urbanos, lo que representa un cambio significativo en la relación tradicional entre el Gobierno y estos trabajadores por la limpieza de la ciudad, por lo que se trata de un reconocimiento por su valioso papel en la limpieza y el cuidado del entorno urbano.

RESPETO.- La apertura y receptividad de la administración encabezada por Enrique Galindo se refleja en esta alianza de respeto mutuo. El presidente municipal resaltó la importancia de permitirles trabajar, lo que ha consolidado una relación basada en la cooperación, en contraste con administraciones previas.

SIN ARREGLO.- Continúan las fugas de aguas negras, colapso de drenaje y cortes de agua a lo largo de la calle 5 de mayo, en el barrio de San Miguelito. Las autoridades municipales y estatales se echan la bolita, mientras más de 30 familias se ven afectadas. El barrio de San amíguelo se ha convertido en un botín político, luego de las exigencias de los vecinos a la Seduvop para que haga estos trabajos de rehabilitación como se debe.

ACUERDOS.- Locatarios del mercado La Merced llevaron a cabo una mesa de diálogo con la Dirección de Obras Públicas y la Unidad de Gestión del Centro Histórico,para acordar los trabajos de rehabilitación que se realizarán a lo largo de la Calzada de Guadalupe y las que se pretenden hacer dentro de este espacio comercial. Piden se priorice al comercio de la zona, que teme verse afectado por estas labores de infraestructura.

SORPRESA.-Ante la falta de liderazgo que predomina en el Comité Directivo Estatal del PRI, uno de los perfiles que desde años ha permanecido ahí es Víctor Hugo Salgado Delgadillo, que es un personaje cercano al alcalde capitalino, que desde su encargo en el PRI Municipal, se ha convertido en la voz de los priístas de la Capital y que podría dar sorpresas para este 2024.

CAPACITAN. - En el Centro Unión del municipio están capacitando a las mujeres periodistas sobre violencia política de género, para advertir cualquier problema en este proceso electoral.

RESTOS DE COMIDA.- Hay gente que va a la plaza principal de Soledad a consumir algún tipo de alimentos, en lo que no hay ningún problema, en lo si lo hay es que cuando ya no quieren la comida, la dejan tirada en las jardineras o la avientan así nada más al piso, propiciando la presencia de fauna nociva en el área, todo por la flojera de no ir a los botes que están a menos de diez metros.

CERROJAZO.- El día de hoy cierra con broche de oro Gilberto Hernández Villafuerte, una precampaña de altura, de sumar la militancia al más puro estilo de la llamada gallardía, no cabe duda que sí sabe hacer política.

SIN TAPA.- En la avenida Libertad, casi esquina con calle Oro en el Morro, hay un registro que tiene meses sin tapa, convirtiéndose en un peligro para los vehículos que transitan en la zona, se ve que los vecinos le han puesto cosas como troncos o palos para alertar, pero no es suficiente.

MUY TARDE.- El diputado Mauricio Ramírez Konishi considera que la iniciativa que presentó el Ejecutivo a la Cámara de Diputados y que tiene que ver con vivienda para los trabajadores, llega un poco tarde y va incluida en un paquete de 19 iniciativas más, que difícilmente podrían ser aprobadas, por el error de incluir propuestas que atentan contra la soberanía nacional.

MOVILIDAD.- El diputado José Antonio Lorca Valle presentó impulsa una iniciativa que propone expedir la Ley de Movilidad del Estado y Municipios de San Luis Potosí, que tiene como objetivo sentar las bases para la política de movilidad y seguridad vial, bajo un enfoque sistémico y de sistemas seguros, a través del Sistema Estatal de Movilidad y Seguridad Vial y la información proporcionada por el Sistema de Información Territorial y Urbano del Estado de San Luis Potosí.