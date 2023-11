Prisma | Lanzan SOS contra grupo de adictos

Y a propósito, ¡revisen a lavacoches!

ARRANCA FIESTA CHARRA.- Anoche fue la ceremonia inaugural del 79 Congreso y Campeonato Nacional de Charrería con la presencia de charros de todo el país y del extranjero; el gobernador Ricardo Gallardo Cardona agradeció la confianza otorgada para que San Luis Potosí sea el anfitrión de esta fiesta que fortalece la esencia de la mexicanidad, será la mejor que se haya realizado en toda su historia, anticipó el mandatario.

SLP A LA CABEZA.- El Indicador Mensual de la Actividad Industrial por Entidad Federativa del Inegi correspondiente a julio pasado y con cifras ajustadas, coloca a San Luis Potosí en el primer lugar de mayor crecimiento y en el segundo lugar, por tasa anual, después de Yucatán; en industria manufacturera la entidad también registra uno de los avances más altos, lo que confirma el éxito de la política de desarrollo económico del gobierno estatal.

SE DROGAN.- Vecinos se comunicaron a esta Redacción para reportar que en el cruce que forman la calle Alonso y la avenida 20 de Noviembre se reúne desde hace unos días un grupo de jóvenes, presumiblemente a drogarse. El problema, dicen, es que tales malvivientes deambulan por el sector, para sorprender a transeúntes y pedirles dinero, y que por el estado en el que se encuentran temen que lleguen a atacar a alguno de ellos.

JUSTICIA AGRARIA.- El gobernador Ricardo Gallardo Cardona entregó la nueva sede del Tribunal Unitario Agrario de Distrito, número 43, en Ciudad Valles, en beneficio de más de 250 mil habitantes de ejidos y comunidades indígenas, de municipios de San Luis Potosí y Tamaulipas, con más certeza sobre la tenencia y regularización de la tierra.

REVISIÓN.- De vez en cuando las autoridades de la Dirección de Comunicaciones y Transportes deberían aplicar exámenes antidoping a los choferes contratados para el servicio de transporte urbano colectivo, así como a los taxistas. Y es que por la forma en que conducen y de comportarse, no es de extrañarse que en pleno servicio algunos de ellos lo haga bajo el influjo de alguna droga o bebidas embriagantes, como ya en algunas ocasiones ha quedado demostrado, al ser detenidos tras su participación en algún accidente de tránsito.

PROMOCIÓN DE SLP.- Toda la diversidad de San Luis Potosí se resume en la exposición “¡Vive! San Luis Potosí, Cultural y Surrealista”, la cual se presenta en el espacio Punto México de la Secretaría de Turismo federal, con el apoyo del gobernador Ricardo Gallardo Cardona del Estado para promover el estado en la Ciudad de México y atraer visitantes nacionales y extranjeros.

REVISIÓN.- No estaría de más que los elementos de la Guardia Civil Estatal realice revisiones constantes a los lavacoches no solo del primer cuadro de la ciudad sino de zonas como la Basílica de Guadalupe, la Alameda, Jardín de Tequis y otras y seguramente no será en vano.

DE PELIGRO.- Hoy se difundió, que el Congreso del Estado de San Luis Potosí analiza legislar sobre los vientres de alquiler, con una iniciativa que busca reconocer la maternidad sustituta. Al parecer nada saben quienes integran el Poder Legislativo local que la maternidad subrogada es explotación reproductiva de mujeres, y por tanto explotación sexual, ojalá que no den pie a esta oscura industria que se aprovecha en su mayoría de mujeres en condiciones vulnerables.

¿BROMEAN?- Servicios de Salud de SLP anunció que debido a que durante otoño e invierno las enfermedades respiratorias se dispersan fácilmente, darían comienzo a la vacunación gratuita en diversos Centros de Salud, sin embargo, en el que está ubicado en la Calzada de Guadalupe ya no hay vacunas contra la influenza y no saben para cuando llegarán, siendo los adultos mayores, niños y personas con enfermedades crónicas los más afectados.

QUE MEJOREN ATENCIÓN.- Un testigo de un accidente en el que quedó lesionado un motociclista en la calle de Constitución y Comonfort, denunció que aunque se hicieron varias llamadas a los servicios de emergencia, nunca llegó una ambulancia para atender a la persona que quedó tirada en la calle, a pesar de que si llegaron patrullas a atender el incidente.

BASURERO.- Es lo que parece la avenida Salk, con los montones de basura que deja la gente en la calle, que aunque se supone están a la espera de que pase el camión recolector, terminan regados por toda la vialidad, debido a que los perros rompen las bolsas.

JUICIO POLÍTICO.- El presidente municipal de Rioverde Arnulfo Urbiola podría tener serios problemas en caso de que busque reelegirse, ya que en el Congreso del Estado se integra un expediente de solicitud de juicio político, por haberse apropiado de los recursos que generan los baños públicos, sin reportarlos en la Ley de Ingresos y sin ningún sustento legal, o sea, que utiliza ese dinero como caja chica; el tema ya se reflejó en la auditoría y podría sustentar la denuncia que hicieron habitantes de la demarcación.