Prisma / Falta sensibilidad en entrada al Congreso

¡Cuídese!, de pedazos de infraestructura

FALTA DE TACTO.- No estaría de más que en el Congreso del Estado se capacite a quienes dejan como encargadas de la entrada al edificio cuando hay sesiones de Pleno, por falta de tacto y sensibilidad por restringir el paso a las personas, se ha registrado malestar de la ciudadanía por no poder asistir a una sesión, y ayer tocó fondo, pues tuvieron afuera a representantes de comunidades indígenas que solo pedían estar en la sesión y de ahí solicitar el apoyo de los legisladores a los problemas a los que se enfrentan. Más sensibilidad.

AZTECA NORTE.- El gobernador Ricardo Gallardo Cardona regresó al barrio mágico de Tlaxcala para poner en marcha la rehabilitación integral de la calle Azteca Norte, entre las calles de Coronel Espinosa y Juan Álvarez, se van a pavimentar con concreto hidráulico más de mil metros cuadrados y se van a colocar señalamientos y alumbrado público, con una inversión superior a los dos millones de pesos.

ESTORBOSOS.- Vecinos del octavo barrio de El Saucito reportan que en la avenida Adolfo López Mateos, hay puestos o estanquillos que estorban al paso de los peatones, que se ven en la necesidad de bajar al arroyo vehicular con el consiguiente riesgo. Los denunciantes señalaron que muchos ya están acostumbrados a hacerlo, pero que están preocupados por la integridad de los niños que deben exponerse.

GIRA A RIOVERDE.- Una gira muy movida tendrá hoy el gobernador del estado, en Rioverde, dará inicio a la última etapa de ampliación del Hospital de Especialidades; va a inaugurar la rehabilitación del pasaje Allende y de la calle Morelos; los banderazos de arranque de las obras de la calle Insurgentes y de la construcción del complejo comercial de Walmart Rioverde.

APOYO A ADULTOS MAYORES.- La presidenta del DIF, Ruth González Silva, encabezó la entrega de transporte gratuito para adultos mayores y personas con capacidades diferentes en un evento masivo en la plaza Fundadores, el apoyo que recibe este sector de la población se suma a los diversos programas sociales que contribuyen a mejorar sus condiciones de vida.

RESUCITADOS.- No cabe duda que la política siempre da sorpresas y en las últimas horas, tres personajes a los que políticamente se les daba por muertos, revivieron. El cuestionado ex delegado de los programas del Bienestar Gabino Morales será diputado federal pluri lo mismo que el malogrado ex priísta Salomón Rosas, ambos por Morena y por el PVEM, aparece como candidato de mayoría por el III Distrito Oscar Bautista, de amplia trayectoria tricolor.

PLANTA TENORIO.- La CEA está operando la planta de tratamiento Tanque Tenorio e incluso con un procesamiento mayor, ya que la exconcesionaria solo operaba al 40%, y por instrucciones del gobernador Ricardo Gallardo Cardona se inició una auditoría para conocer el estado de la tratadora y se determinará si nuevamente se concesiona a otra empresa conforme

PREOCUPA.- Las escuelas del estado, carecen de una inclusión total en sus aulas, pues es inexistente la presencia de intérpretes, espacios acondicionados para personas con discapacidad motriz, mucho menos pensar que una persona con Síndrome de Down pudiera participar activamente en una clase de educación regular. Urge fortalecer la equidad educativa.

ESPEREMOS.- Con la Firma del convenio de colaboración para la implementación de la Ley 3 de 3 contra la violencia, entre el CEEPAC y el Supremo Tribunal de Justicia, se espera sin duda, que las autoridades electorales sean vigilantes, pero sobre todo actúen para identificar y erradicar la Violencia Política en Razón de Género.

MUCHOS.- Una gran mayoría de ciudadanos no está de acuerdo con indultar a San Juana porque dicen que ella ya era mayor de edad cuando andaba cobrando por secuestros de personas, obligada presuntamente por su pareja sentimental. No hay a quién creerle al respecto.

PELIGRO.- Se está haciendo común que pedazos de infraestructura los dejen en la vía pública provocando accidentes a los peatones, como es en el caso en el Cobach 01 que frente a la entrada principal un negocio tiene dos picos o postes que no se alcanzan a percibir y al pasar se han tropezado, también en la zona centro en la calle Morelos antes de llegar a Comonfort afuera de un Instituto de Educación hay una estructura que ha provocado que las personas que caminan por el lugar se tropiecen o al menos se llevan tremendo susto.

GRILLA CULTURAL.- Nos comentan que los ataques mediáticos que han surgido en la Secretaría de Cultura, son parte del fuego amigo que acostumbra implementar un personaje que extraña mucho a la ex titular y que sus iniciales son “CRM”. El personaje, que se dice promotor cultural, engaña y daña hablando a nombre del Gobierno, por lo que ya lo tienen en la mira, porque solo quejas se reciben de él.

BORLOTE.- Todos los aspirantes que esta semana acudieron a registrarse a las candidaturas del Partido Acción Nacional, arribaron a la sede local apenas acompañados de su familia o de algún otro acompañante, sin mayor borlote. El que puso el desorden fue el diputado Rubén Guajardo que avisó a todos los medios de comunicación de la hora en que acudiría a registrarse para el V Distrito, llevó porra y hasta dio discurso. Apenas es aspirante, y falta el fiestón que organice cuando, seguramente, obtenga la candidatura.