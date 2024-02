Prisma | Cierran guarderías que no cumplen

Ayuntamientos atiendan deficiencias

CON TODO.- El sistema DIF Municipal de la capital comenzó el cierre de algunas guarderías de la ciudad, esto porque no cumplen con los lineamientos ni normativas para una buena alimentación y seguridad en la infraestructura. Ojalá las estancias infantiles acaten la reglamentación, pues son vidas humanas las que están a su cargo.

OBRAS EN RIOVERDE.- En su intensa gira por Rioverde, el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona dio el banderazo de rehabilitación integral de la calle Insurgentes, entre el bulevar Jonguitud Barrios y la calle Verástegui, la cual vendrá a mejorar la vialidad de la cabecera municipal; y posteriormente inauguró la rehabilitación del pasaje peatonal Allende y de la calle Morelos.

COMPLEJO COMERCIAL.- Como muestra de la nueva etapa de desarrollo con bienestar que vive Rioverde, el gobernador fue el invitado especial del evento de arranque de la construcción del complejo comercial Walmart, que va a generar cientos de empleos directos e indirectos y está ubicado en la zona de la Feria Regional; la inversión es de 282 millones de pesos.

SEQUÍA.- Al menos el 30 por ciento del campo potosino a nivel estado, se ha visto afectado por la sequía, en donde 20 municipios de la huasteca, son los que presentan mayores estragos en el sector agrícola y ganadero, ojalá pronto se concrete el bombardeo de nubes para que llueva en SLP, ya hace falta.

HOSPITAL DE RIOVERDE.- En la gira por Rioverde, el mandatario estatal puso en marcha la cuarta y última etapa de ampliación del Hospital de Especialidades IMMS-Bienestar, con la cual se va a elevar la cobertura y calidad de sus servicios a la población de la Zona Media

FESTIVAL.- Llegó la época del Festival Internacional San Luis en Primavera, que presentó ayer el Alcalde Enrique Galindo. Como ha sido los tres años de administración, destaca como un evento cultural integral que fusiona música, arte, gastronomía y deportes de calidad internacional.

DIVERSIDAD.- La inclusión de reconocidos artistas fortalecen su proyección internacional. Además, la atención especial a personas con discapacidad, que ha sido una marca de este Festival, demuestra un compromiso valioso hacia la diversidad. Con una programación diversa y gratuita, este festival enriquece la experiencia cultural de San Luis Potosí, un epicentro vibrante y accesible para la ciudadanía.

RELEVO EN SECESP.- Para seguir avanzando en la mejora de la seguridad de las familias potosinas, se le tomó la protesta Nohemí Proal Huerta como la nueva titular del Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública, organismo que brinda a las instituciones encargadas de la seguridad y prevención del delito y el manejo responsable de los recursos destinados a este rubro.

FAKES.- El presidente municipal de Ciudad Valles, David Medina Salazar, realizó este viernes un recorrido por el paraje Micos, donde constató el nivel del río y las condiciones en las que se encuentra el paraje, calificando de “irresponsable” el actuar de quienes publicaron una versión en redes sociales señalando que el lugar se encontraba seco.

CORRESPONSABILIDAD.– Los ayuntamientos, principalmente de la Huasteca, deben atender sus deficiencias en materia de Protección Civil, muchos de ellos están lejos de ser expertos en el tema de buceo, rescate, incluso en primeros auxilios; se viene una buena temporada económica para ellos, pero deben estar preparados en todos los ámbitos.

XÓCHITL EN SLP.- Fuera de su agenda pública y de manera totalmente privada, la candidata de la coalición "Fuerza y Corazón por México" a la Presidencia de la República Xóchitl Gálvez, se reunió con los empresarios más acaudalados de SLP el jueves pasado, el mero día de su cumpleaños, para comer y “pasarles la charola”, sin pastel ni velitas; la organización del encuentro corrió a cargo de Alberto Arochi presidente de “Potosinos con Valor”. Los empresarios le apuestan a todos los proyectos, es su naturaleza y su supervivencia.

CONFIADO.- El todavía titular de la Sedeco Juan Carlos Valladares está muy confiado de que va a ganar la diputación federal por el PVEM-MORENA-PT y es que enfrente, no habrá mucha competencia no obstante que se trata de un distrito mera e históricamente panista, donde, se dice, “quien sea el candidato o candidata con asomarse por la ventana gana”; el integrante del jet-set mexicano deberá esforzarse más de lo normal si es que no le quiere quedar mal a quienes confiaron en él.

CARTA FUERTE.- El diputado José Luis Fernández Martínez es sin duda de las cartas fuertes que tendrá el PVEM para el proceso electoral, como integrante de la LXIII Legislatura ha dado excelentes resultados, mostró liderazgo y una amplia capacidad para llegar a acuerdos con todas las fracciones parlamentarias y logró sacar adelante temas importantes; por ello, seguramente como candidato al Distrito 2 a diputado federal realizará una buena campaña que le dará seguramente una amplía posibilidad de triunfo.