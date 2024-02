Prisma | A cuidar del frío infantes y adultos mayores

Que Hernández Villafuerte no será el bueno

REGRESA EL FRÍO.- Otra baja en la temperatura tomó por sorpresa a los potosinos y obligando a aquellos confiados a volver a sacar del closet los suéteres y abrigos. Aunque los pronósticos no suelen ser muy certeros en la mayoría de los casos, se dice que los fríos van a seguir, por lo que no hay que olvidar proteger a niños y personas de la tercera edad, principalmente.

“POLLOCAST” AL AIRE.- Este domingo el gobernador Ricardo Gallardo Cardona subió a las plataformas digitales su “Pollocast”, con el que va a fortalecer la comunicación y cercanía con la gente, sin intermediarios y en su estilo a través de una serie de entrevistas a personajes de la política, deporte, sector privado, espectáculos y otros; en el episodio con el que inauguró la primera temporada la invitada fue su esposa Ruth González Silva, que habló de la vida familiar, su trabajo al frente del DIF y fue clara en su decisión de participar en las elecciones para convertirse en senadora.

RESCATE DE AVENIDA.- Se puso en marcha el rescate de la avenida José Vilet en la colonia Industrial Mexicana, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona les aseguró a los vecinos que su gobierno los apoya con obras como esta, en la que se aplicarán más de 6 millones de pesos para renovar la pavimentación, colocar señalamientos y realizar otras acciones accesorias para modernizar esta vialidad que la harán más segura y transitable.

ABREN.- Las acciones de inclusión del DIF Municipal y la administración del alcalde Enrique Galindo permitieron dar otro paso para otorgar una mejor calidad de vida para la ciudadanía de la Capital, con la inauguración del Área de Estimulación Cognitiva de la Unidad Básica de Rehabilitación Maravillas.

POR LA SALUD.- Este proyecto, desarrollado en colaboración con la iniciativa privada, beneficiará a población de toda la ciudad, al contar con mejores herramientas para diagnosticar el trastorno del espectro autista y ayudar en la integración de las personas en esta condición, una necesidad muy importante por el bien de sus familias.

ALIANZA CON JAPÓN.- Previo a la misión comercial que tiene prevista encabezar en marzo próximo en Japón, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona sostuvo una reunión de trabajo con la Cámara Japonesa de Comercio e Industria en México y cónsul de Japón en León, en la que se ratificó el ánimo para ampliar las relaciones económicas y el mandatario estatal expuso las ventajas comparativas de la entidad para la inversión extranjera.

PERDIÓ VILLAFUERTE.- El precandidato del PVEM a la alcaldía capitalina, Gilberto Hernández Villafuerte, se dejó llevar por un falso triunfalismo y no atendió varias recomendaciones que le hicieron sobre su cierre de precampaña y de privilegiar la unidad, y las cosas le salieron tan mal que ya se da como un hecho que no será el candidato y pasará al retiro político.

OTRA VEZ SE LOS ROBARON.- De nueva cuenta se robaron las tapas de registros en el Periférico Sur, quedando literalmente trampas para los automovilistas, ya que no se alcanzan a ver, lo que hace que caigan afectando sus unidades.

PELIGROSO PASO.- Alguien debería poner atención en el paso peatonal ubicado frente al Hospital Central, donde es muy riesgoso el cruce por parte de los transeúntes, tanto hacia la acera del nosocomio, como hacia la cuchilla que forman las avenidas Venustiano Carranza e Himno Nacional. Y es que generalmente los automóviles salen de la glorieta a velocidad inmoderada y, aunque algunos logran detenerse para ofrecer el paso, la mayoría opta por desentenderse de los peatones y ganarles el paso. Hay que recordar que el paso es utilizado por estudiantes de las escuelas universitarias aledañas, y por familiares y pacientes del hospital

MUDANZAS.- En Soledad ya se están realizando algunas mudanzas de sus direcciones, como es el caso de Turismo, que la mañana de este lunes comenzó con el cambio de domicilio hacia la Casa de Cultura, otra que se cambia es precisamente la de Cultura, que se dice ahora atenderá en el teatro Doroteo Arango, pero aún no hay fecha para eso.

ENTENDER.- La ex diputada Marite Hernández Correa ahora es jefe de comunicación social del ISSSTE en San Luis Potosí y no resuelve ninguna inquietud de la prensa, pero eso sí, la hemos visto y entrevistado como activista participando en las manifestaciones donde van y pintarrajean el IMES, ahora anduvo ofreciendo ruedas de prensa para defender las reformas del presidente. Que alguien le explique que es funcionaria y servidora pública de tiempo completo y no activista y mucho menos haciendo política, cuándo ha visto al presidente haciendo esos desmanes o ruedas de prensa para hablar de un proyecto político como el de la 4T.

INSEGURIDAD.- Ni una sola patrulla vemos que de rondines por las calles de Soledad de Graciano Sánchez. Soledad también es la 21 de Marzo, la Rivas Guillen, Santa Mónica, Francisco Sarabia, la W Juárez, no sólo deben enviarlas donde están los votos.