ACTIVA.- A quien vimos socializar mesuradamente y que no desperdició el momento para plantear ante el primer mandatario los requerimientos de su demarcación, fue la presidenta municipal de Cerro de San Pedro, Esmeralda Nava Loredo, quien a pesar de su juventud se plantó -firme pero respetuosa- frente al gober y le advirtió de las necesidades del vecino municipio, que por cierto pertenece a la zona metropolitana, Gallardo prometió atender sus peticiones.





PROMESA.- El anuncio de que gobierno del estado está haciendo un cochinito de 300 millones de pesos, para romperlo en diciembre -cuando los compromisos financieros apremian a alcaldes y alcaldesas-, generó optimismo en las y los ediles, quienes por cierto aprovecharon la toma de la foto oficial en el evento de la COPLADE, para expresar sus necesidades más apremiantes, y también tomarse la selfie. Fue un momento fuera del protocolo en el que el gobernador incluso prometió organizar con ellos la posada del próximo diciembre para celebrar.





IMPOSICIONES.- Es lamentable que nuevamente desde “el centro” se pretenda imponer funcionarios electorales que son cuestionados por sus actuaciones, porque su ideología política no garantiza la imparcialidad, porque están plenamente identificados con una corriente política. El Senado de la República ya cometió el grave error de designar a Martín Faz consejero general del INE y ahora, éste, impulsa a la activista Paloma Blanco para que presida el CEEPAC siete años. Y dicen que no son iguales.





SUS RAZONES.- De seguir así, imponiendo simpatizantes en todos los órganos electorales, es un hecho que Morena no perderá elecciones pero el costo para la democracia va a ser muy grande; es por eso que ese partido está seguro de que no perderá los futuros procesos electorales pero no porque tenga la simpatía de los ciudadanos sino porque espera obtener el control de los árbitros electorales y San Luis Potosí va que vuela para allá si se consuma el nombramiento de la activista.





OPORTUNA.- La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STYPS) que encabeza Néstor Eduardo Garza Álvarez mantiene una actividad intensa, -esa es la instrucción que ha girado el Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona-, la Secretaría ya tiene en marcha acciones para fortalecer la capacitación a mujeres y hombres internados en las cárceles del estado, el próximo 27 de octubre organizará la primera feria del empleo y mantiene una estrecha relación con el sector patronal y obrero para continuar la estabilidad laboral en el estado.





NO SABEN.- Hay funcionarios que ni siquiera saben los nombres completos de los municipios, cómo uno que le dice Catarina a Santa Catarina. Al menos deberían de estudiar.





COVID-19.- Mientras que el secretario de Salud, pide a la población extremar precauciones para no llegar a la cuarta ola por Covid-19, hay otros que organizan festivalitos en la Plaza de Armas.





AGENDA DEFINIDA.- El recién llegado director de CECyTESLP, Samuel Herrera Chávez tiene un plan definido de trabajo que ha dado a conocer en cada plantel que recorrió esta semana. Sus prioridades son hacer énfasis en la innovación tecnológica y la vinculación con el sector productivo, que son dos elementos que permitirán encauzar el nuevo rumbo del Colegio en la entidad para contar con egresados mejor preparados.





MEDIDA EN MATEHUALA.- Se inicia el novenario a San Judas Tadeo, aunque este año las fiestas patronales en honor a este Santo Patrono serán muy diferentes, pues debido al Covid-19 no habrá peregrinaciones, ni eventos culturales, para celebrarlo. El 28 de Octubre se celebra a San Judas Tadeo y en la Diócesis de Matehuala hay un gran número de capillas que veneran a este apóstol de Jesucristo, pues está muy extendida la fe y devoción que le tienen sin embargo, ante la contingencia del Covid-19 la iglesia católica pide a las capillas llevar a cabo todas las normas sanitarias, solo dejar entrar a personas con cubre bocas, y tener el cupo limitado dentro de los templos.