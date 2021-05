*Consejero da manotazo por tarjetas

*Firme la candidatura de Xavier Nava





ES ECONÓMICO.- El tema del regreso a clases en la entidad, al igual que en todo México aunque se niegue tiene un fin meramente económico. El aprendizaje, la difusión de conocimientos, la necesidad de que funcione el sistema educativo, no es la prioridad, esa es otra cosa. La presión del regreso a clases no es de los padres de familia, ni de los maestros, pese a que ellos han llevado toda la carga educativa durante la pandemia.

SIN INGRESOS.- La necesidad de que se abran las escuelas viene del sector económico y de las escuelas privadas, que han visto descender su ingreso millonario por colegiaturas, cuotas, pagos extraordinarios que exigen a los padres y tutores, ahí está el punto medular y la SEP debe evaluar bien el anuncio oficial y no ceder a presiones.

¿NEGOCIO?- A la par de ese negocio que se llama educación, está el del sector comercial, libros, uniformes, útiles escolares, calzado, transporte, etcétera que ha crecido junto con la necesidad de educar y de la que los padres llevan a cuestas como una cruz, porque no siempre son a precios justos.

EJEMPLOS.- Esa comercialización es también parte de, y ejemplos hay muchos, porque con la educación virtual, han dejado de ganar a manos llenas, con el pretexto de educar, por lo que el Estado mexicano debe replantear esa necesidad humana y asumir su responsabilidad con los ciudadanos de garantizarla hasta el nivel universitario donde está hecha nudo pese a los miles y miles de millones de pesos que se destinan a ese sector y que no siempre tienen un buen fin, como un derecho de todos de acceder a ella en condiciones plenas.

APRENDIERON.- Una cosa es cierta la gente ya aprendió y no dude usted que en un futuro muy próximo tengamos, escuelas virtuales de nivel básico o de educación secundaria y media, como ya ocurre con algunas universidades y que al final sean iguales o mejores los resultados. Todo esto ayudará a equilibrar los gastos de las familias, a disminuir la movilidad, a reducir la contaminación y la obligación de los padres de comprar y comprar con el pretexto de educar.

MUY CLARO.- Ayer el consejero nacional del Instituto Nacional Electoral, Ciro Murayama dio un manotazo en la mesa para aclarar que en lo de la entrega de tarjetas, no hay delito qué perseguir, es más ni siquiera pueden ser sancionadas, simplemente porque no cuentan, son simples compromisos como los que hace cualquier candidato a un cargo de elección que ofrece algo. Pero fue más allá y pidió a los que andan interponiendo quejas, que se informen bien y que lean la Ley Electoral, que establece muy claro cuáles son procedentes y cuáles no. ¡Sopas!

SEGURIDAD.- El tema de la seguridad es la que mayor demanda tiene por parte de los potosinos, requiere de cirugía mayor, en este sentido Enrique Galindo es el único que ofrece una propuesta clara, seria y realizable.

REGISTRO FIRME.- La sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que ratificó por unanimidad la candidatura de Francisco Xavier Nava Palacios, para la Presidencia Municipal de San Luis Potosí por Morena, es un fallo definitivo, y ya no existe otra instancia.

DEMANDA.- La Tesorera del Ayuntamiento de Rioverde, denunció por violencia de género a los regidores Edgar Joel Zapata González, Julio Pérez Martínez y Pedro García Escalante, que desde hace varios días “la traen de encargo” y, además de insultarla en público, han tratado de agredirla físicamente.

PROTECCIÓN CIVIL.- No está de más, jalar las orejas al área de comunicación social de Protección Civil, porque no ha informado de diversos hechos que han ocurrido en San Luis Potosí como la muerte de varias personas en una mina y a veces se les pasa informar sobre incendios.

MANEJO.- La reactivación de la escuela de manejo por Seguridad Pública de Soledad, ayudará a lograr que los automovilistas tengan una mayor educación y cultura vial, dijo el titular de Policía Vial, Mauricio Ordaz Flores.

TIANGUISTAS.- Acá entre nos, dicen los tianguistas de Soledad, que no son tratados como sus compañeros en San Luis Potosí, que son hostigados, amedrentados, no hay apoyo y sí discordia, lamentan la situación que se vive en la capital.