LOS NUEVOS 20s.- El enojo social que ha provocado la alianza entre partidos antes opuestos, así como el chapulineo de políticos de todos los partidos a otros, es ya un distintivo de los años 20s, del que se hablará por los siglos de los siglos. Ya que sin ningún recato tanto priístas, como panistas, morenistas, de todos los colores habidos y por haber, son una vergüenza para los ciudadanos que se dicen representar, lo que sin duda se reflejará en las urnas. Los que antes se agredieron, hoy se abrazan y el que más mala imagen tiene aparte del PRI y el PAN, que hoy van como hermanitos, es Morena.

LUCRAN.- La falta absoluta de intervención de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y de La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), en la regulación de los precios de venta y renta de tanques y concentradores de oxígeno, está provocando que se lucre de manera indiscriminada con la salud de las personas, señaló la diputada Beatriz Benavente Rodríguez.

MOLESTOS.- Vecinos de Quintas de la Hacienda denunciaron que la diputada Paola Arreola Nieto acudió a dicha zona para regalar “juguetes baratos” a los niños, pero a cambio de credenciales de elector y datos personales de los padres, la legisladora fue increpada por tratar de aprovechar los tiempos electorales para promocionarse.

PERDONAVIDAS.- No es necesario que los inspectores lleguen con cara de “perdonavidas” a revisar los establecimientos para determinar si cumplen o no con los protocolos sanitarios, menos que se dirijan a gritos a su personal, ni presuman que tienen a su mando a agentes de Policía y de la Guardia Nacional para amenazarlos. Por medio de fotografías recuperadas de cámaras de video, ya están identificados varios de ellos. No se vale que actúen de esa forma, y menos de cara a la desesperación de la mayoría de ellos.

BASURA.- De la colonia Las Morenas, sus vecinos reportan que en su sector hay mucha basura regada en las calles. Evidentemente, según reconocen, mucho tiene qué ver la falta de cultura de los colonos para mantener aseados los frentes de sus domicilios, pero también creen que son víctimas de vecinos de colonias aledañas que van y tiran sus desechos ahí. Piden un programa de limpieza de parte de las autoridades municipales.

AMBUDOG.- Se reactivó el programa de asistencia veterinaria Ambudog, con estrictas medidas sanitarias. Personal especializado adscrito a la dirección de Servicios Municipales, ofrece sólo los servicios de consulta médica y desparasitaciones, acercando estos servicios a distintas colonias y comunidades.

OFERTA EDUCATIVA.- A todos los estudiantes que deseen conocer la oferta educativa de los diferentes niveles, pueden ingresar a la página en facebook Educación Acción Cívica Soledad, donde encontrarán varios videos que las propias instituciones han realizado para promocionarse.

MÁS MUERTES.- La falta de vigilancia en la carretera a Rioverde, que ya forma parte de la mancha urbana, sigue generando accidentes mortales, como el ocurrido el sábado en el que una camioneta que corría a exceso de velocidad aventó a un motociclista, casi en el crucero con José de Gálvez, provocándole la muerte. Sujeto de marras huyó del lugar dejando abandonada a la persona que manejaba la jaca; lo que se ha generado por el exceso de velocidad que se tolera en la zona y que comercios, vecinos y automovilistas se han cansado de denunciar sin que las autoridades de Soledad intervengan.

DESPROTEGIDOS.- Los ciudadanos están prácticamente desprotegidos, pues mientras la policía vial de Soledad, sólo se dedica a extorsionar o a colocar operativos de vigilancia en lugares oscuros y a la caza de incautos, las muertes siguen. Lamentablemente ni el gobierno del Estado, ni los diputados, ni ninguna autoridad federal toma cartas en el asunto, ocupados más que están en cuidar sus ingresos burocráticos, que en vigilar zonas de altísimo tráfico vehicular, como está cien por ciento comprobado en la fatídica carretera a Rioverde.