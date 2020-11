*Critican panistas incongruencia

CRÍTICA.- Damián Zepeda Vidales, senador y ex secretario general del Partido Acción Nacional (PAN), criticó la alianza de su partido con el Revolucionario Institucional (PRI) de cara a las elecciones del 2021. En un tweet, acompañó con una fotografía del acuerdo firmado en San Luis Potosí. “Que tristeza ver al PAN en una alianza electoral con el PRI. Me parece una incongruencia total que por décadas hemos luchado por cambiar México y hoy el Partido abraza lo que ayer criticó.

DESACUERDO.- No estoy de acuerdo, la postura no me representa”, tuiteó el líder panista. La crítica del senador Zepeda Vidales, llega luego de que en San Luis Potosí se registrara la coalición entre dichos partidos, más el de la Revolución Democrática (PRD) y Conciencia Popular, la cual fue nombrada "Sí por San Luis Potosí", emulando a "Sí por México", bloque que a nivel nacional fue presentado como un grupo contrario al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

ESTAN CHAVOS.- El diputado Edson Quintanar y el notario Leonel Serrato fueron a la Ciudad de México para tomarse una foto con el líder nacional de MORENA Mario Delgado, la cual subieron a redes sociales como aparentando que son bien cuates los tres y que el pre candidato podría ser el “bueno”; la verdad es que el colmillo retorcido del dirigente partidista fue notorio y les dijo lo que querían escuchar, para que lo anden replicando pues sabe que les gusta eso. Obviamente no les iba a compartir las cosas que hablan los mayores.

SIN MELLA.- La renuncia del ex diputado Juan Pablo Escobar Martínez a las filas de su antes amado Partido Acción Nacional, no causó mayor mella ni interés entre quienes se quedan. No ofreció explicación alguna, pero trasciende que va a coordinar la campaña del candidato independiente a la gubernatura, Arturo Segoviano.

VUELVEN, ARREPENTIDOS.- Seguramente el ahora ex panista no tardará en regresar, como lo han hecho muchos otros militantes que se han beneficiado de ese partido y luego por berrinche han “renunciado” a su militancia, como han sido Mario Leal Campos, en 2018; o mucho antes, en 2009, Jorge Lozano Armengol; o el actual regidor Jaime Waldo Luna que el año pasado hizo lo suyo. Todos ahora ya participan abiertamente en las actividades del partido.

¿ALIANZAS? No todo está escrito en las alianzas entre partidos para competir para la elección del 2021, aun falta el registro oficial de candidatos, lo que generará una pelea encarnizada entre los aspirantes y que podría romper algunas de ellas y cambiar el panorama que se ha proyectado hasta ahorita.

¿ESTRATAGEMA? La huelga que estalló ayer en el Canal 13 local, parece toda una estratagema debidamente planeada desde hace un buen rato, por lo que los responsables de los trabajadores se tardaron para declararla, ya que nadie puede aguantar un año sin salario. Se cree estaba todo planeado y lamentablemente los que perderán serán quienes tienen ahí ya muchos años laborando y que ahora se quedan sin empleo.

EL MEJOR.- Los amigos del director de la Policía Ministerial aseguran que “es el mejor policía de México” y que “todos los resultados positivos se los deben a el”, pues ahora llegó el momento de demostrar esa gran capacidad resolviendo el artero asesinato de dos jóvenes inocentes hijos de una policía investigadora precisamente de esa corporación, porque ese discurso de “lo lamentamos” y condolencias en redes sociales, de nada sirve ante un hecho tan atroz. Por cierto, la mujer policía se debate entre la vida y la muerte.

RECOLECCIÓN.- Urge un nuevo programa de intercambio de motocarros por los llamados “carretoneritos”, caballos y burros que siguen siendo utilizados para recolectar basura; si el municipio no avala estas prácticas, por qué lo permite?.

UBR.- Cuando el semáforo sanitario lo permita, se brindarán terapias en las unidades UBR del municipio de Soledad, adoptando todas las medidas higiénico-sanitarias, pero si hay un riesgo conforme lo establece la Secretaría de Salud, se ponen en marcha otras estrategias aunque solo se otorgan las terapias a quienes lo necesitan de manera urgente.