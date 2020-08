*Propuesta del CCE a la CONAGO

*Estrategas balines de políticos

PROPUESTA.- Hoy el Consejo Coordinador Empresarial presentará al gobernador potosino y presidente de la Conago Juan Manuel Carreras, una propuesta de 242 proyectos de infraestructura para detonar inversiones en todo el país por la friolera de 294 mil millones de pesos. La reunión se realizará este día y será el preámbulo de la nacional de la que será sede la entidad, donde se discutirá la propuesta empresarial, que ya había sido avalada en el 2019 por el presidente López Obrador.

INMOVILIDAD.- Sigue la inmovilidad de los diputados del Congreso del Estado, más preocupados por resguardarse del Covid-19, que en asumir su responsabilidad para desquitar lo que ganan y que paga el pueblo potosino. Mientras la mayoría de la sociedad trabaja y hace múltiples esfuerzos por mantener activa la economía, los legisladores duermen en sus laureles, esperando a que pase la pandemia, dejando también múltiples pendientes por legislar.

LO QUE LES ESPERA.- Después de la denuncia que interpuso ante la Fiscalía General de la República el ex director de Pemex, Emilio Lozoya en contra de Peña Nieto y Luis Videgaray ex secretario de Hacienda, se anunció que se revelará la lista de los legisladores y funcionarios que recibieron millonarios sobornos por aprobar la Reforma Energética que tenía por objeto entregar el petróleo de México a compañías extranjeras, y ahí hay varios potosinos principalmente del Partido Acción Nacional, que tanto se la dan de puritanos y son igual de corruptos que los del PRI.

NO SE VALE.- Es injusto que haya quienes intenten hacer ver mal al personal administrativo del sector educativo, pues en esta pandemia ellos han demostrado su compromiso con los niños y niñas de las escuelas, por ejemplo en la entrega de libros de texto y decir que ellos no quieren asistir a dicho proceso es mentira, pues conocen el impacto que tiene su labor en la educación y el daño que podría provocar el no realizarla.

A NOMBRE DE TODOS.- La persona que hizo tales declaraciones seguramente representa su sentir, pero un tema muy distinto es que sea vocera de la opinión de todos los trabajadores de la educación, ya que quienes acueden a SEGE y SEER, además de ser pocos, están trabajando con las condiciones sanitarias estrictas, cuidando su salud, pero sobre todo, han manifestado un compromiso para desarrollar tareas que son de suma importancia, como ejemplo las altas de nuevos maestros, la elaboración de nóminas, informando a los docentes y padres de familia, en fin.

NI PENSARLO.- Imagínese que aparte de la situación tan difícil que se vive por la pandemia, encima de todo hubiera casos como la persona que dijo que los obligaban, ¿a qué santo tendríamos que encomendarnos? lo bueno es que sí hay mucha gente comprometida y esas opiniones, sabemos que tienen cualquier otra intención, menos la de ayudar a los estudiantes.

CANTALETA.- La “estrategia” de querer meter a la cárcel al ex alcalde de la capital Ricardo Gallardo Juárez que ha iniciado el PAN, además de que no va a prosperar sirve para que también exija resultados de las investigaciones contra Jorge Lozano Armengol, Marcelo de los Santos Fraga y Octavio Pedroza Gaytán, cuando menos; panistas a los que la autoridad nunca los tocó.

GUERRAS SUCIAS.- Las guerras sucias en redes sociales por parte de los “especialistas” que contrató la administración municipal de la capital, ya no tienen los efectos de otros años, y si no que le pregunten a Mario García a ver si recomienda a sus “estrategas asesores” que nada más lo desplumaron y ni de regidor alcanzó.

SIGUEN CLAUSURAS.- La dirección de Comercio sigue con la clausura de establecimientos comerciales que están desatendiendo los protocolos sanitarios, y este fin de semana aumentó el número a 94 y 154 infracciones. A la par se realizan notificaciones para el uso obligatorio del cubrebocas en aquellos que sí pueden abrir.

DESCUENTO.- No se ha cancelado el descuento del 50 por ciento para adultos mayores en el consumo de agua; el Interapas ya trabaja para que el descuento sea automático y evitar aglomeraciones en sus oficinas.