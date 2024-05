¡Cristo es la Respuesta! | Nuestro compromiso como cristianos

Por Víctor Hugo Guel González

Se acercan las elecciones en nuestro país, esto es para elegir quien nos habrá de gobernar los próximos años; y como cristianos debemos hacer nuestra parte.

Como cristianos, no solo debemos votar como ciudadanos, sino tomando en cuenta pasajes como 1 Timoteo 2:1-4, donde dice el principio: “Exhorto ante todo”, quiere decir que lo que está a punto de mencionar es algo que se debe tomar en cuenta como una prioridad vital y de mucha importancia. Continúa diciendo: “Que se hagan rogativas oraciones, peticiones y acciones de gracias, por todos los hombres; por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad”.

Dios quiere que hagamos oraciones, peticiones y acciones de gracias especialmente por todos aquellos que están en autoridad, al frente en liderazgo; y en esta ocasión, no solo por los que están actualmente en funciones, sino también por aquellos que habrán de quedar; y para ello, quisiera motivar a todos para considerar algunas cosas que nos habrán de permitir llevar a cabo nuestro compromiso de orar por nuestras autoridades.

En primer lugar, es estar orando por nuestro país, dice en Jeremías 29:4-7 “Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia: Edificad casas, y habitadlas; y plantad huertos, y comed del fruto de ellos. Casaos, y engendrad hijos e hijas; dad mujeres a vuestros hijos, y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas; y multiplicaos ahí, y no os disminuyáis. Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová; porque en su paz tendréis vosotros paz”. Aquí Dios le dice a su pueblo, que prácticamente lleven una vida normal durante su cautiverio, pero también que procuren la paz de la ciudad a donde los hizo transportar, que rueguen por ella.

Eso es lo que Dios nos pide a nosotros, que oremos y roguemos por nuestra ciudad, por nuestro país, especialmente por estas elecciones. Otra de las cosas que debemos estar orando, es porque Dios nos de sabiduría para escoger a nuestros gobernantes, en Santiago 1:5 dice: “Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada”; necesitamos sabiduría de Dios en abundancia para saber por quién debemos votar.

Otra cosa que debemos tomar en cuenta, es que Dios es Soberano; en Daniel 2:21 dice: “Él muda los tiempos y las edades; quita reyes, y pone reyes; da la sabiduría a los sabios, y la ciencia a los entendidos”. Quizá suceda que los candidatos por los cuales nosotros votemos, no queden, pero podemos estar confiados que Dios es quien tiene la ultima palabra, y Él pondrá a quien quiera poner.

Finalmente, no olvidemos que la necesidad más grande de nuestro país, es espiritual; es decir, en un cambio de gobierno no está la solución; nuestro país realmente cambiará cuando los cristianos y las iglesias sigan predicando el evangelio, quizá en un día no muy lejano, México pudiera decir que Jehová es su Dios y Jesús su Salvador. Tomando esto en cuenta, estaremos cumpliendo nuestra parte como cristianos.