Queman libros de texto gratuito en Zinacantán, Chiapas

Decenas del libros de texto de educación primaria fueron quemados por indígenas, todos pobladores de la comunidad Yalentay, municipio de Zinacantán; los pobladores están molestos con los maestros debido a que no están de acuerdo con los contenidos de los materiales con que pretenden educar a sus hijos.

Puedes leer: Queman nuevos libros de texto en comunidad de San Cristóbal, Chiapas

Ayer por la tarde, habitantes de la referida comunidad continuaron con las protestas por el reparto de los libros de texto gratuito, debido a que no aceptan que este material sea entregado a los alumnos de los municipios de la Región Altos de Chiapas, debido a que argumentan que sus contenidos no van con los usos y costumbres de los pueblos indígenas, además de enfatizar que no tienen un verdadero beneficio educativo para la niñez indígena.

Sociedad Padres de familia marchan en el país contra los libros de texto gratuitos

Por esa razón, luego de manifestar su inconformidad, un grupo de inconformes ingresó a uno de los salones de la escuela primaria de la comunidad para saquear varias cajas que contenían los libros; acto seguido, el material fue regado en el patio de la institución para de inmediato prenderle fuego hasta quedar convertido en cenizas; al tiempo, los inconformes dijeron que no permitirán que los libros sean entregados.

Los inconformes indicaron que no hay una explicación a fondo del contenido de los libros, que nadie les ha dado una explicación y que únicamente los reparten a las niñas y los niños; además increparon a los maestros por prestarse a lo que consideraron un atropello a los derechos de los indígenas y la educación.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Finalmente, se sabe que otras comunidades también procederían a la quema de los libros, bajo el mismo argumento de que no de les ha explicado todo el trasfondo de los contenidos; por lo pronto los niños indígenas emperarán las clases sin material educativo de apoyo y se desconoce cómo es que el personal docente realizará sus clases y las actividades.

Publicado en El Heraldo de Chiapas