Dejan sin agua a ISSSTE de Oaxaca; los médicos no pueden ni lavarse las manos

OAXACA. Personal médico y derechohabientes del Hospital Regional Presidente Juárez del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), de Oaxaca, denuncian la falta de agua en esa institución médica.

Esta unidad de tercer nivel padece de la falta de agua potable por la crisis de agua que afecta a la capital; lo cual ocasionó el reclamo de derechohabientes, así como personal de enfermería desde la mañana de ayer en los pasillos del centro médico.

“¡Las enfermeras dicen que ya no se lavan las manos, (que) con puro gel antibacterial y guantes!”, señalaron los familiares de personas hospitalizadas.

“¡Que ya no hay agua! ¿A quién le vamos a echar la culpa después?” ¡Si viene mi paciente con problemas del corazón va a salir con problemas de estómago o infección', comentó una integrante del personal médico a los medios de comunicación.

Un grupo de enfermería también se inconformó

“Tenemos protocolos que llevar a cabo, pero cómo los voy a llevar si no tengo agua”, reclamó una de las encargadas de enfermería. Detalló que incluso no existe la limpieza necesaria en la cisterna, por lo que el agua no tiene condiciones de salubridad.

El personal también comentó que han recibido indicaciones de no lavar las sábanas o de emplear únicamente gel-alcohol para el lavado de manos.

Por su parte, la dirección del hospital informó que desde el sábado se gestionó el servicio ante Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca (SOAPA). A pesar de que llegaron unas pipas, hasta ayer no se podía usar en todos los pisos del hospital debido a que el agua estaba en proceso de desinfección.

Así se ve la cisterna vacía del ISSSTE de Oaxaca. Foto: Cortesía Trabajadores del hospital

A la protesta se sumaron médicos del ISSSTE, quienes informaron que por la falta de agua potable se les envió una minuta de trabajo donde se les pide que no bañen a los pacientes y no se realice el cambio de sábanas.

Advirtieron que los médicos no pueden lavarse las manos y seguir el protocolo para evitar infecciones

A cambio, les piden usar gel antibacterial y guantes cada vez que tengan interacción con las personas internadas en el hospital.

Denunciaron también la imposibilidad de acudir al baño para realizar sus necesidades fisiológicas en las instalaciones de este hospital. Ante ello, amagaron con no laborar en tanto no les cubra las necesidades básicas para que un hospital pueda operar.

Al respecto, el gobierno del estado, responsable del sistema operador de agua potable, negó el desabasto e indicó que la crisis fue atendida desde ayer con el suministro de pipas de agua. Sin embargo, el hospital tiene una necesidad mínima de 80 mil litros del líquido, para atender todas sus áreas, al ser el hospital del ISSSTE más grande del estado.