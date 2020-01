Migrantes intentan cruzar a México; refuerzan vigilancia en frontera Sur

Tras el esfuerzo por cumplir el sueño americano, una caravana de migrantes conformada por personas provenientes de El Salvador, Honduras y algunos de Guatemala, intentaron cruzar la frontera Sur de México.

Sin embargo, elementos de la Guardia Nacional junto con Migración crearon un cerco para impedirles el paso, pues se busca que quienes entren al país lo hagan pacíficamente, mediante el debido proceso y así evitar flujo de migrantes que sólo quieran llegar ilegalmente a Estados Unidos.

En primera instancia, las autoridades quisieron implementar una estrategia para que los que cuenten con sus documentos continúen su camino; un primer grupo lo aceptó, pero los demás lo rechazaron, pues aseguraron que lo que buscan es entrar juntos a México y así llegar a Estados Unidos.

Algunos inconformes con lo planteado, comenzaron un conato de riña, mismo que logró resolverse casi inmediatamente.

El Instituto Nacional de Migración (INM) pide que el ingreso al país se realice con calma y paz para evitar que haya lesionados.

Tras esta la situación se mantiene controlada y grupos de diez en diez van pasando para documentarse ante las autoridades mexicanas, persiste la tensión de un segundo intento pues de los mil 500 que inicialmente intentaron ingresar de manera violenta se han ido sumando otros más se espera el arribo de otras personas.

Tras el esfuerzo por cumplir el sueño americano, una migrantes provenientes de El Salvador, Honduras y algunos de Guatemala, intentaron cruzar la frontera Sur de México. / Foto: Alejandro Gómez | El Heraldo de Chiapas Sin embargo, elementos de la Guardia Nacional junto con Migración crearon un cerco como medida de seguridad para impedirles el paso. / Foto: Alejandro Gómez | El Heraldo de Chiapas Algunos inconformes con lo planteado, comenzaron un conato de riña, mismo que logró resolverse casi inmediatamente. / Foto: Alejandro Gómez | El Heraldo de Chiapas Los extranjeros miembros de la caravana han señalado que se aventarán por el río para pasar a México si no se les permite cruzar por el puente en caravana. / Foto: Alejandro Gómez | El Heraldo de Chiapas Autoridades mexicanas advirtieron a los extranjeros que quienes no ingresen de manera ordena y con documentos serán deportados a su país de origen. / Foto: Alejandro Gómez | El Heraldo de Chiapas

Los extranjeros miembros de la caravana han señalado que se aventarán por el rÍo para pasar a México si no se les permite cruzar por el puente en caravana, mantienen resistencia a pasar por grupos pequeños ante las autoridades del INM.

Hasta el momento no hay paso vehicular, se mantiene cerrado por la presencia de la caravana en el lado guatemalteco y del lado mexicano por la presencia de la Guardia Nacional.

A través de voceo las autoridades mexicanas exhortan a los extranjeros que quien no ingrese de manera ordena y con documentos será deportado a su país de origen, y advierte que no es un hecho que en caso de llegar a la frontera norte, Estados Unidos les dé asilo, les hizo un llamado a no ser víctimas de traficantes de personas.

Se prevé la llegada de más personas que busquen cruzar a México para llegar al país liderado por Donald Trump, quien siempre ha mostrado rechazo hacia los migrantes, incluso propuso la creación de un muro fronterizo, del que ya logró que le dieran recursos para cubrir la parte más grande de su proyecto.

Cabe resaltar que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, anunció que en México se encuentran 4 mil empleos tanto para migrantes como connacionales que lo quieran.

|| Con información de Alejandro Gómez | El Heraldo de Chiapas ||