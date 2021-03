Hallan bolsas con restos de animales en tren que arribó a General Motors en Guanajuato

La Fiscalía General Del Estado de Guanajuato, confirmó que los restos localizados en bolsas plásticas al interior de un vagón de tren que arribó a las instalaciones de General Motors, pertenecen a animales y no de humanos como trascendió horas antes.

El vocero de La Fiscalía General del Estado, en la región B, informó que en las bolsas había pasto seco, basura, y restos de animales caninos y aves.

▶️Amnistía Internacional acusa al Gobierno federal de no proteger a las mujeres

"Desconozco el número de bolsas, no me fue precisado, pero no eran restos humanos, eso está descartado". Informó el vocero de la FGE.

Fue la noche de este miércoles, un tren procedente de Nuevo Laredo, Tamaulipas arribó a las instalaciones de General Motors, ubicada en la comunidad Cerritos.

▶️ Caen cuatro de los autores materiales del feminicidio de Alexis

Empleados de la empresa, abrieron uno de los vagones y percibieron un fétido olor, por lo que dieron aviso a elementos de Seguridad de la planta.

A su vez, llamaron a la Policía Municipal, quienes corroboraron la existencia de las bolsas.

▶️Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias