Beneficia gobierno estatal al zar del transporte en Tamaulipas

TAMPICO. Con la adjudicación de contratos directos, el gobierno del panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca benefició a Abelardo Osuna, dueño de Transpaís y considerado el zar del transporte en Tamaulipas esto con información de consultas hechas por El Sol de Tampico en el portal de CompraNet, según la información recabada, este consorcio ha recibido 152 contratos sin concurso de licitación, es decir, de forma directa.

Los contratos más recientes fueron identificados con las claves CM22-010000-01396, CM22-080200-01668, CM22-080200-01494 y seis más, se los entregó la Universidad Autónoma de Tamaulipas.

Entre las dependencias y organismos públicos de la entidad que también firmaron contratos con esta empresa para el arrendamiento de equipo de transporte, de 2018 a 2022, están el Sistema DIF estatal, la Secretaría de Administración, el Congreso del Estado, entre otros.

EL ZAR

Conocido en la región como el zar del autotransporte, Abelardo Osuna Cobos fue presidente municipal de Ciudad Mante, Tamaulipas, en el periodo de 1969 a 1971.

La flotilla de su compañía supera las mil unidades en las que cada año se trasladan más de ocho millones de pasajeros por las carreteras y caminos de Tamaulipas, Nuevo León, San Luis Potosí y Veracruz.

Es además suegro del excandidato a la gubernatura de Tamaulipas por Movimiento Ciudadano, Arturo Diez Gutiérrez, quien fue alcalde de Ciudad Victoria, por lo que en uno de los debates de cara a las elecciones, el candidato del Partido Acción Nacional (PAN) y Partido Revolucionario Institucional (PRI), César Verástegui Ostos, lo llamó “mantenido por su suegro”.

Durante su administración, Diez Gutiérrez reconoció haber contratado una línea de autobuses propiedad de su suegro para trasladar a síndicos y regidores a un centro turístico donde realizaron una sesión pública de Cabildo.

Según datos del Registro Público el empresario es accionista en 25 sociedades, además de Grupo Transpaís y Transpaís Único, es propietario de Car One, Car One Group. En Car One, donde también son accionistas sus hijos, Abelardo, Alberto, Adrián y Alejandra Osuna Morales, ésta última, esposa de Diez Gutiérrez.

Con Car One, Osuna Cobos ha obtenido 85 contratos, de 2011 a 2021, dentro de los que se encuentran la Secretaría de Marina y la Defensa Nacional, Petróleos Mexicanos, la Comisión Federal de Electricidad, Agroasemex, la Comisión Nacional del Agua, así como los gobiernos de Veracruz, Puebla, Yucatán, Quintana Roo, Coahuila y el de Nuevo León.

Además de los accidentes en que se ha visto involucrada la línea de Transpais, pasajeros que viajaban en una unidad de Transpais fueron “secuestrados” por un grupo de civiles armados.

El 7 marzo de 2019, a plena luz del día, un civiles armados secuestraron a 22 migrantes que viajaban en la unidad 9596 de Transpais.

El autobús que salió de la terminal de Tampico con más de 40 pasajeros fue interceptado por tres camionetas alrededor de las 13 horas en el kilómetro 79 de la carretera San Fernando-Reynosa, según reportó el conductor.

El Gobierno Federal reveló días después que investigaba otro secuestro masivo previo. Alejandro Encinas, Subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población, dijo que dos semanas antes del plagio del 7 de marzo ya se había registrado un evento similar con el secuestro de 25 pasajeros que también viajaban en un autobús por Tamaulipas.