Muere joven en una fiesta de San Juan de Guadalupe

Joven vecino de San Juan de Guadalupe perdió la vida la madrugada de este lunes durante las festividades de ese tradicional barrio potosino, cuando se suscitó una riña entre pandilleros. Ninguno de los involucrados ha sido detenido.

El infortunado, un muchacho muy estimado en el barrio, respondió al nombre de Juan Jesús “N.” quien contaba con 25 años de edad, mismo que falleció a consecuencia de una herida producida por proyectil de arma de fuego.

Los hechos sucedieron poco después de las 03:00 horas, durante un baile callejero con motivo de las fiestas patronales de San Juan de Guadalupe, en dicho festejo se reunieron varios vecinos a convivir.

En el evento, según testigos, varios sujetos de aspecto pandilleril iniciaron una riña en la que hubo detonaciones de arma de fuego; a pesar de que los vecinos intentaron ponerse fuera del alcance, uno de ellos, Juan Jesús “N.”, no pudo evitar resultar herido. Inclusive, ya lesionado buscó alcanzar su domicilio pero no superó la herida y dejó de existir sobre la calle Los Vargas. Aunque vecinos reportaron los hechos, hubo otro herido, reportes policiacos no lo confirmaron.

Lo que sí se sabe es que a pesar del aparatoso despliegue policiaco, los autores de la agresión no fueron detenidos.

