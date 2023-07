Linchan a hombre acusado de robo en la San Pedro

Habitantes de Soledad de Graciano Sánchez intentaron linchar a un hombre en la avenida San Pedro, luego de que supuestamente asaltó a una mujer, trabajadora de una plataforma, el cual estaba acompañado por otros dos hombres cuando se presumiblemente cometió el ilícito.

Sin embargo ante las acusaciones vecinos de la zona intervinieron, logrando detener a una de las personas señaladas, quien fue golpeado y despojado de su ropa, mientras que los otros dos presuntos responsables lograron huir del lugar, sin que se identificara el rumbo que tomaron.

Los hechos fueron confirmados por la alcaldesa Leonor Noyola Cervantes, quien explicó que tras el reporte, acudieron al lugar elementos de la Dirección de Seguridad Publica Municipal a atender la situación, quienes llevaron al hombre que fue golpeado a recibir la atención medica necesaria.

“Efectivamente recibimos un reporte de un supuesto asalto en la avenida San Pedro, el cual fue atendido de manera inmediata por parte de elementos de la Dirección de Seguridad Publica Municipal, se dio la atención a la persona se que encontró lesionada y fue trasladada a que recibiera la atención medica necesaria, sin embargo nadie hizo algún señalamiento formal sobre los hechos”

Y es que refirió que a pesar de las acusaciones que se hicieron a través de redes sociales, no hubo ninguna persona que acudiera a presentar la denuncia correspondiente tanto del supuesto asalto, lo que los imposibilitó como autoridad para que se pudiera actuar conforme a lo que marca la ley.

Por lo que se hizo un llamado a la ciudadanía, para que cuando las personas sean víctimas de un delito, no solo reporte a través de redes sociales, sino que acuda a las instancias correspondientes a presentar la denuncia sobre los hechos, ya que el no hacerlo evita que se pueda hacer justicia, ya que no se dan las herramientas necesarias para que como autoridad, se pueda actuar en este tipo de situaciones, en donde se ven afectada la ciudadanía.

¿Qué más ocurre en San Luis Potosí? No te pierdas más información policíaca; haz click aquí