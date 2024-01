Hallan a un hombre decapitado en las vías del tren en SLP

Un cuerpo del sexo masculino decapitado fue hallado la tarde de este martes sobre las vías México-Laredo; de entrada, las autoridades suponen que fue arrollado por el tren, aunque se ignoran mayores detalles.

Fue a la altura de avenida de Las Cascadas donde vecinos de la unidad habitacional Los Arbolitos detectaron el cadáver, y solicitaron vía telefónica la presencia de elementos policiacos que, una vez que confirmaron, esperaron la llegada de las autoridades para que dieran fe.

Se confirmó que el cuerpo pertenecía a un hombre, el cual había sido decapitado; se cree que si viajaba en el tren debió caer del mismo o cayó al intentar abordarlo en esa zona, donde es frecuente la bajada de centroamericanos que viajan de esa manera.

No obstante, elementos policiacos no se aventuraron a ofrecer mayores detalles, indicando que iniciarían con la identificación del infortunado, al que no se le hallaron documentos entre sus pertenencias; el cuerpo, por lo pronto, fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Legal.