Tormenta tropical Ian se convierte en huracán y amenaza el oeste de Cuba

La tormenta tropical Ian se convirtió en huracán de categoría 1 y avanza hoy rumbo norte con vientos sostenidos de 120 kilómetros por hora, amenazando al tercio occidental de Cuba en su camino al golfo de México, donde se espera que llegue como un huracán de categoría mayor.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC) de EU informó en su más reciente boletín que el huracán Ian se está fortaleciendo rápidamente y a las 09.00 GMT se encontraba unos 150 kilómetros de Gran Caimán y a unos 510 del extremo oeste de Cuba.

Según el NHC, se espera que el huracán ocasione "impactos significativos de vientos y marejadas ciclónicas" en el occidente de Cuba, a donde se calcula que llegará poco después de la medianoche del lunes (04.00 GMT del martes).

El ojo del ciclón avanza a unos 22 kilómetros por hora y se espera que ralentice su avance en las próximas horas, con lo que cobrará más fuerza, hasta convertirse en huracán mayor, es decir, con vientos de al menos 177 kilómetros por hora.

Aparte de las alertas por huracán existentes para Gran Caimán y las provincias cubanas de Isla de Juventud, Pinar del Río y Artemisa, se ha emitido una nueva alerta para la costa oeste de Florida, a donde se calcula que Ian podría llegar a última hora del miércoles.

También se han emitido alertas para las provincias cubanas de La Habana, Mayabeque y Matanzas, así como para los cayos de Florida, donde el NHC cree que Ian impactará con fuerza de tormenta tropical.

"Se espera un rápido fortalecimiento durante los próximos días más o menos, y se pronostica que Ian se convertirá en un huracán mayor esta noche cuando esté cerca del oeste de Cuba", informó el Centro Nacional de Huracanes, que indicó que los vientos huracanados se extienden a unos 30 kilómetros desde el vórtice del ciclón.

Los vientos con fuerza de tormenta tropical, por su lado, se extienden por un radio de 150 kilómetros del centro.

Por su lado, el ciclón Gastón se ha degradado a tormenta post-tropical y sigue su rumbo por hacia el Atlántico hacia el oeste y se espera que se disipe en los próximos tres días.