Como Blinken, Mayorkas reitera ante Senado de EU: carteles tienen control en partes de México

El secretario de Seguridad Nacional de EU, Alejandro Mayorkas, defendió este martes ante un comité del Senado, la cooperación con nuestro país en la lucha contra los narcóticos, pese a que considera que hay partes del país controladas por los cárteles.

Mayorkas fue cuestionado por el senador republicano Lindsey Graham en el comité judicial de la Cámara Alta sobre si está de acuerdo con las declaraciones de la semana pasada del presidente, Andrés Manuel López Obrador, quien negó que hubiera partes de su país bajo el control de los cárteles.

Te recomendamos: Funcionario antidrogas de EU viaja a México para reunirse con autoridades

"¿Está usted de acuerdo con él?", preguntó Graham, a lo que Mayorkas respondió: "No lo estoy".

Acto seguido, el senador señaló "¿Está usted de acuerdo con el secretario (de Estado Antony) Blinken en que hay partes de México manejadas por los cárteles de la droga?". Entonces, el titular de Seguridad Nacional contestó: "Lo estoy".

Graham siguió con sus cuestiones y le dijo a Mayorkas si considera a México como "un socio de fiar" en la lucha contra el fentanilo y la migración irregular, a lo que el responsable gubernamental recordó que están trabajando con el país vecino "en la lucha contra el fentanilo".

"Hemos logrado grandes casos juntos y estamos buscando mejorar nuestra cooperación", apuntó.

Sociedad Anuncia SEP campaña en escuelas para prevenir adiciones a drogas como el fentanilo





Todd Robinson viaja a México para foro sobre fentanilo

Este martes, el encargado de la política antidrogas del Departamento de Estado de Estados Unidos, Todd Robinson, viaja a Ciudad de México para reunirse con las autoridades de ese país y participar en un foro sobre fentanilo.

El subsecretario de la Oficina de Asuntos Internacionales sobre Narcóticos estará en la capital mexicana hasta el viernes para inaugurar la Conferencia de Drogas Sintéticas entre Estados Unidos y México, informó el Departamento de Estado en un comunicado.

"La conferencia se centrará en fortalecer la cooperación bilateral entre Estados Unidos y México para contrarrestar las amenazas a la salud y a la seguridad que suponen las drogas sintéticas ilícitas", detalla la nota.

Durante su estancia en México, Robinson también sostendrá reuniones con funcionarios mexicanos para abordar asuntos de seguridad.

La visita y el foro tendrán lugar tras las críticas y el cruce de declaraciones entre el gobierno de Joe Biden y el de Andrés Manuel López Obrador a raíz del combate al narcotráfico.

La semana pasada, Blinken felicitó a México por haber decomisado cantidades récord de fentanilo, pero también opinó que hay zonas del país controladas por el narcotráfico, algo que negó López Obrador.

"Eso es falso, no es cierto", respondió el presidente mexicano, quien defendió que "no hay ningún lugar del territorio nacional en donde no haya presencia de la autoridad".

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

La tensión entre Estados Unidos y nuestro país se ha elevado desde que fueron asesinados dos estadounidenses en el norte del país latinoamericano, tras lo cual la oposición republicana pidió una intervención militar en México para combatir a los cárteles, algo que la Casa Blanca ha descartado.