Esposa de El Mijis pide ayuda de AMLO para localizar al exdiputado

La esposa de Pedro Carrizales “El Mijis” hizo llegar una carta al presidente Andrés Manuel López Obrador este lunes para pedir que se investigue la desaparición de este personaje famoso, porque pasó de ser expandillero y activista, a diputado local en San Luis Potosí durante la legislatura pasada.

En la conferencia matutina del mandatario federal, una activista feminista dio lectura a la carta de la esposa de Carrizales: “Son 14 días de no abrazarlo, no admirar su andar sobre las calles que transitan los olvidados. Él estaría recorriendo cada estado y organizaría brigadas de búsqueda, recorrería barrios que guardan los más oscuros y dolorosos secretos. Arriesgaría su vida negociado con los malos”.

Ante esto, el presidente se comprometió a que este mismo lunes la secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, informará a la esposa de Carrizales de los avances de la investigación.

“Voy a pedirle a Rosa Ícela que hoy informe a sus familiares, hoy mismo, delo que estamos haciendo, de todo lo que se está haciendo”, aseveró López Obrador.

No obstante, la activista cuestionó al mandatario federal porque la Secretaría de Gobernación pidió presuntamente a la esposa de “El Mijis” ser prudente y no emprender una brigada de búsqueda y aseguró que únicamente las autoridades estatales de Nuevo León están buscando al ex legislador, mientras que autoridades de Coahuila y Tamaulipas también se han involucrado en la búsqueda.

Este domingo el fiscal de Coahuila, Gerardo Márquez Guevara, informó que continúan las acciones coordinadas entre los gobiernos de Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí para localizar a Carrizales.

El pasado 1 de febrero fue la ultima vez que se vio a Carrizales, quien se hospedaba en un hotel de Saltillo, Coahuila, y salió rumbo al estado de Nuevo León.

El martes 8 de febrero la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de San Luis Potosí reportó la desaparición del exdiputado local.

De acuerdo con información de El Sol de San Luis, las autoridades de ese estado están tratando de localizar a Carrizales por medio de la geolocalización que arroja su teléfono celular, el cual indica que el aparato se encuentra en el estado de Tamaulipas, sin embargo, hasta el momento la Fiscalía no ha dado detalles sobre su paradero.









