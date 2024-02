Nadie puede estar por encima de la Ley, INAI ante AMLO tras caso NYT

El comisionado presidente del INAI, Adrián Alcalá, dijo que nadie puede estar por encima de la ley, como respuesta al presidente Andrés Manuel López Obrador, luego de que el mandatario afirmó que su autoridad moral estaba sobre la ley y por eso difundió el teléfono de una periodista del diario The New York Times.

“Cualquier autoridad debe cumplir con la Constitución y la Ley; absolutamente nadie puede estar por encima de ella”, señaló el comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

A través de una publicación en sus redes sociales, Alcalá lamentó que el presidente no advierta el riesgo de divulgar en su mañanera la información de la periodista Natalie Kitroeff de The New York Times, quien lo buscó para responder unos cuestionamientos previos a la publicación de un reportaje que reveló que Estados Unidos investigó al presidente por presunto financiamiento de crimen organizado a su campaña presidencial de 2018.

“Lamentamos que, desde la Presidencia, no se advierta lo grave que puede ser la divulgación de información de cualquier persona, especialmente de una periodista. Todos los servidores públicos tenemos el deber de cumplir con los principios y deberes de datos personales, entre los que se encuentra el deber de confidencialidad. Es importante no minimizar el debido cuidado a la protección de datos personales”, expresó el presidente del INAI.

Este día el presidente fue cuestionado por una periodista sobre si había infringido la ley con la difusión del número telefónico de la periodista, a lo que él respondió que no había cometido ningún error.

"Cuando se trata de un asunto en donde está de por medio la dignidad del presidente de México (...) por encima de esa ley (de protección de datos personales) está la autoridad moral y la autoridad política, yo represento a un país y a un pueblo que merece respeto", dijo.

Desde la publicación del reportaje del diario neoyorquino, misma que adelantó López Obrador en su conferencia mañanera del 22 de febrero, el presidente ha descalificado su contenido, asegurando que son calumnias.

¿Qué dice la ley sobre la protección de los datos personales?

El artículo 16 de la Constitución es el que protege el derecho de las personas a que sus datos no sean difundidos.

“Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros”, se lee en el texto constitucional.