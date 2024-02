Investigaciones contra AMLO buscan intimidar a México: Marcelo Ebrard

Marcelo Ebrard, excanciller de México, señaló que las investigaciones de la DEA en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador se atribuyen a las restricciones que interpuso el Gobierno Federal a raíz de la detención del general Salvador Cienfuegos. Dijo que éstas son un intento por intimidar a México y son parte de una guerra sucia.

Durante su visita a Morelos este viernes 23 de febrero para asistir a los Diálogos por la seguridad y la paz, el excanciller dijo que las investigaciones podrían tratarse de una venganza, pues México es de los pocos países que estableció en la ley las obligaciones de los agentes extranjeros en su territorio, luego de la detención de Cienfuegos y posterior regreso a México de este.

“No sólo la DEA, pero en particular la DEA están sujetos a la ley, eso no existía aquí andaban como Pedro por su casa y ahora no, ahora tienen que someterse a lo que la ley mexicana dice, eso fue derivado de la arbitraria e injustificada detención del general Cienfuegos”, agregó Marcelo.

"De este caso, llama la atención que salga a la luz en época electoral, no es un ataque contra el mandatario federal, sino que es un intento reiterado por someter e intimidar a México y son parte de una guerra sucia”, señaló Ebrard.

Recientemente se dio a conocer que, la agencia antidrogas de Estados Unidos realizó una investigación, con base en datos revelados por un informante, sobre la presunta relación entre AMLO con criminales, de quienes habría recibido dinero para su campaña en el año 2006 y 2018.

“¿Qué es lo que hace la DEA tradicionalmente? La DEA está acostumbrada a filtrar testimonios de acuerdo con lo que convenga. Acuérdate y nada más les mencionó esto, le están cobrando al presidente los controles que le impuso aquí por ley”, externó el ex funcionario federal.

Marcelo Ebrard, aspirante de Morena al Senado, aseguró que las investigaciones de la DEA en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador son una “artimaña” para dañar la imagen del mandatario

Casa Blanca descartó una investigación hacia AMLO

Mencionó que, incluso la vocería de la Casa Blanca descartó que exista una investigación hacia López Obrador y reiteraron que continúan con las acciones de labor conjunta en temas migratorios y precisamente el combate al narcotráfico.

Aclararon que la DEA siguió la investigación, pero al considerar que podría generar un conflicto diplomático en México, esta se frenó.

“No van a tener resultados, su propio gobierno, ya dijo que no es así, no hay una investigación, pero la motivación se está deteriorando, lesionado, poniendo entre dicho a alguien que los sometió a la ley en México”, externó Marcelo Ebrard.

¿Cómo surgió la investigación?

La DEA investigó la presunta utilización de recursos del narcotráfico en la campaña de López Obrador del 2006, la primera que emprendió por el Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Particularmente, se dijo que este dinero provenía del Cártel de Sinaloa, el cual presuntamente ofreció 2 millones de dólares para la campaña. El mismo López Obrador manifestó que estas acusaciones buscan influir en el próximo proceso electoral.

