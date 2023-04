AMLO está “muy bien”, aseguró Beatriz Gutiérrez al referirse a la salud del presidente

La esposa del presidente Beatriz Gutiérrez Müller, afirmó que Andrés Manuel López Obrador está "muy bien", tras contagiarse por tercera ocasión de covid-19, que en dos o tres días será dado de alta y regresará a la vida pública.

También, recomendó no hacer caso a los "rumores, chismes y argüendes" que se han leído y escuchado sobre la salud del mandatario nacional.

"Les quiero decir que la única y auténtica verdad es que nuestro presidente está muy bien, eso es lo primero", subrayó.

Durante su primera intervención en el evento Fandango por la Lectura, realizado en Tamulté de las Sábanas, Centro, refirió que el jefe del Ejecutivo está "guardadito y reposando", en aislamiento luego de dar positivo al virus.

Sostuvo que precisamente la lectura puede tener el objetivo de no creer en murmuraciones, no amplificar los hechos con fines perniciosos a fin de conocer la verdad y entender la realidad. "No inventando con bastante audacia argüendes que no existen", abundó.

En el evento estuvo el gobernador, Carlos Merino.

"Estamos aquí reunidos hoy donde el tema central es el libro, pero podemos usar esta coyuntura, se preguntaban si iba a venir la esposa del presidente que está enfermo, pues sí, aquí estoy porque yo no estoy contagiada", subrayó.

Puntualizó que AMLO está bajo tratamiento y en dos o tres días será dado de alta, entonces podrá explicar de viva voz cómo se contagió con más detalle.

Invitó a la población a guardar los protocolos ya establecidos en caso de enfermarse de Coronavirus.

"No podía yo no tocar este tema frente a la cantidad de dardos que han lanzado", expresó la esposa del presidente.

Nota publicada en El Heraldo de Tabasco