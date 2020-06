¡Ya queremos clases... pero en la escuela!

En la víspera del cierre escolar de seis chicos que cursan la educación preparatoria, nos dijeron que ¡las clases en línea no son lo mismo!, “queremos estudiar, pero también convivir con los amigos y enterarnos de voz propia de uno que otro chisme, ya queremos regresar a la escuela, esa es su demanda, pero ante la pandemia ¿quién sabe cómo se retornará en el próximo ciclo?

Y ante lo complicado que es la cuarentena en todo el mundo, El Sol de San Luis se dio a la tarea de entrevistar a este grupo de jóvenes estudiantes de preparatoria, para conocer ¿cómo les va en las clases en línea? Y ¿qué hacen los adolescentes en tiempos Covid-19?, y esto fue lo que contestaron a pregunta expresa:

EL PRIMERO EN RESPONDER

FUE OMAR:

¿Cumplen y aprenden con las clases virtuales, sí, no, por que?

No porque hay confusión, y es difícil una explicación clara, en comparación si fuera en el salón de clases con el profesor presente, de esa forma nos aclararía mejor las dudas.

¿De qué platican en los chat?

Sobre lo que tenemos de tarea, de las dudas, para cuándo son las entregas de los trabajos, qué es lo que deben contener, etc.

¿Extrañan las clases en la escuela?

Sí, la verdad, sí, no hay como ir a la escuela, estudiar, convivir, compartir e intercambiar impresiones y “chismes”.

¿Qué comen mientras están en clase?

Yo procuro que sea fruta, para que me dé energía y poder responder a las exigencias de mis facilitadores.

¿Qué juegan en las computadoras?

Juegos de diferentes páginas de internet, los que están de moda o de los nuevos para aprender.

¿Aparte de las redes sociales qué más les gusta hacer?

Bueno, pues jugar XBox o Play Station, o bien hacer deporte.

¿Ayudan a las labores de casa?

Algunas veces, porque otras, tenemos mucha tarea y no hay tiempo para ello, lo bueno es que nuestros papás nos comprenden.

¿Están conscientes de que hay qué resguardarse para evitar contagios?

Mmmm, bueno sí, algunas veces... ¡ya queremos salir!

LUEGO SIGUIÓ FERNANDA

Ella responde con claridad y por supuesto con toda la sinceridad, en las clases virtuales cumple, pero la verdad no siente que está aprendiendo, luego afirma que los chats, sirven para hablar sobre las clases y disipar dudas entre sus compañeros.

También dice que extraña mucho la escuela, y que durante las clases virtuales degusta las exquisitas quesadillas que le preparan; ella juega en la computadora Pac Man y Fri.

A Fernanda aparte de las redes sociales, le gusta leer y tocar la guitarra, y como buena chica, gusta de ayudar en las labores del hogar. Y ella sí está muy consciente de mantenerse en casa, con el fin de tener bienestar y ayudar a que se termine la pandemia.

PROSIGUE ALEJANDRA

Ella dice que sí aprende con las clases virtuales, y le pone todo el entusiasmo porque no quiere atrasarse en lo académico. Y plática en los chat de tareas, de cuánto extrañan la escuela, además de cosas que les suceden en la cuarentena. Afirma que las clases en línea, ¡no son lo mismo!

A ella le gusta comer fruta o galletas, mientras recibe la educación en línea, y no le gusta jugar en las computadoras sólo ver series o películas. Y aparte de las redes sociales, gusta de leer y hacer ejercicio, además de ayudar en las labores en casa. Está muy consciente de quedarse en casa, para cuidarse y con ello cuidar a la familia.

TOCA EL TURNO A ANTONIO

Sí se aprende con las clases virtuales, aunque no es lo mismo que en la escuela, porque lo practicas más y te resuelven mejor las dudas. Y dice que platican en los chats de cómo la están pasando y qué van a hacer cuándo todo esto termine.

Además extraña la escuela por sus amigos. También degusta galletas o fruta mientras toma clases virtuales, no juega en la computadora, pero si XBox. Es apasionado a jugar cartas con la familia y es buen hijo porque todos los días apoya en las labores de casa. Está sumamente consciente de la situación y aunque sea difícil dice que lo mejor es quedarse en casa.

RESPONDE KARIM A EL SOL DE SAN LUIS

En el estudio en línea no se aprende tanto como estar físicamente presentes en un salón de clases. Usamos chats para tratar de resolver dudas de los diversos temas. Por supuesto que extraño la escuela, y más a mis compañeros. A él le gusta disfrutar de los platillos fáciles mientras estudia.

“A mí no me gusta jugar en las computadoras, otro de mis pasatiempos es trabajar”; y en las labores del hogar procuro participar lo más que se pueda. Yo sí estoy consciente del problema y del quédate en casa, pero mucha gente no entiende.

Y PARA CERRAR EDUARDO RESPONDE

Muy sincero con sus apreciaciones, afirma que con las clases virtuales no se aprende igual porque es difícil poner la atención adecuada, debido a los distractores que lo rodean y a que los profesores tienen menos oportunidad de explicar como en un salón de clases.

Él por su parte platica en los chats de materias, de juegos, de recuerdos, etc., y por supuesto que extraña la escuela, le gusta comer cereal y jugar en la computadora.

Y aparte de las redes sociales gusta de leer, tocar guitarra y hacer ejercicio, además como buen hijo ayuda en las labores del hogar, y está muy consciente de resguardarse para evitar posibles problemas con el coronavirus.